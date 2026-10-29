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Abel vê clássico equilibrado e aponta desafios do Palmeiras: 'Ando atrás de títulos'

Alviverde empata sem gols, dorme na vice-liderança do Brasileirão e aguarda resultado do Flamengo na rodada

PorVitor PalharesSantos (SP)
29/10/2026 07:50
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Abel Ferreira classificou como equilibrado o empate sem gols entre Santos e Palmeiras, na noite da última quarta-feira (28), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado prejudica as pretensões das duas equipes na competição.

+ Arthur comemora ponto em clássico e destaca recado de Abel: 'Força do grupo'

O treinador destacou as oportunidades criadas pelo Palmeiras, especialmente com Jhon Arias e Giay, e ressaltou a intervenção defensiva de Arthur, que evitou o gol do Santos ao afastar a bola em cima da linha.

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- O Palmeiras precisava ganhar, sabemos disso. Porventura a equipe com mais jogos no Brasileiro, entramos muito bem no jogo. Temos uma chance com o Arias e Giay, uma do Marlon, do Flaco e depois o adversário tem uma na cara do Carlos Miguel com o Gabigol, que o Carlos Miguel fez uma grande defesa. A partir das substituições, criamos oportunidades e o adversário também. O Arthur tirou em cima, mas lembro do lance do Roque em cima do goleiro, o último lance em que o Larson tem todas as condições para meter lá dentro - apontou.

Ao comentar a busca pela tríplice coroa, Abel Ferreira afirmou que sua prioridade é a conquista de taças. "Ando atrás de títulos, não sei se ganho de um ou outro", disse o treinador após o empate com o Santos. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está classificado para a final da Libertadores, contra o Estudiantes, e enfrenta o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, em jogos de ida e volta.

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- Temos um desafio pela frente. Ando atrás de títulos, não se ganho de um ou outro. Sei que nosso adversário reforçou muito bem com jogadores de categoria.

- No fim vou dizer se foi ponto ganho ou perdido. Mas quer nos primeiros 15 minutos ou nos últimos 15, tivemos chances para ganhar. Em futebol de alto nível, temos nossos avançados, com 20 ou 30 anos é igual, eficácia e eficiência são determinantes para ganhar - explicou.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Vasco, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na sequência, enfrenta o Remo, também em casa, antes de viajar ao Rio de Janeiro para o duelo de volta contra o Cruz-Maltino.

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