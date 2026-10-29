Cruzeiro: Artur Jorge busca primeira vitória no clássico

Apesar de ter 69.44% de aproveitamento na Cruzeiro, Artur Jorge ainda não conseguiu vencer o duelo contra o Atlético-MG. Nesta quinta-feira (29), o treinador terá sua quarta chance de triunfar no duelo e ressaltou na última semana que não tem medo dos 'fantasmas' do duelo.

Até o momento, o treinador português teve um empate e duas derrotas. No primeiro duelo, perdeu por 3 a 1 para o rival no Mineirão. Posteriormente, teve uma atuação melhor no jogo de ida das quartas de final, mas acabou ficando com um empate em 1 a 1.

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No jogo mais marcante desse duelo até aqui, perdeu de virada por 2 a 1 no jogo de volta, na Arena MRV. Nesta ocasião, teve seu momento mais questionado no comando da equipe, quando tirou de uma vez Gerson, Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Porém, apesar do retrospecto negativo nos últimos jogos do Cruzeiro contra o Atlético-MG, Artur Jorge destacou após a vitória contra o Remo que não teme os fantasmas do clássico.

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– Sei da importância do clássico, um impacto emocional e social diferente. Mas para mim, o que é importante é a consistência dos resultados. Claro que quero estar no clássico jogando para vencer e ganhar. Mas para mim não traz fantasmas, nem absolutamente nada. É um caminho feito com resultados. A consistência nos leva a atingir objetivos, conseguir o que queremos. Não é vencer jogo x ou y, é ter consistência. O importante é ter um trabalho com resultado de 24 jogos com 16 vitórias. Não é vencer o clássico e perder todos os outros. Sei a importância dos clássicos, como a cidade vive, como a torcida vive. Vamos dar nosso melhor. Mas nossa prioridade era o Remo. Estávamos preparados. Quando formos treinar amanhã às 10h, vamos preparar para o jogo contra o nosso rival – comentou.

Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderá encaminhar muito bem os rumos das duas equipes na briga por uma vaga na Libertadores.

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Com a derrota para o Flamengo, o Alvinegro ficou estacionado nos 50 pontos, quatro atrás do rival e do Athletico-PR, os dois primeiros do G4.

Sendo assim, se vencer o clássico na Arena MRV, o Cruzeiro chegará a 57 pontos e pode abrir distância no G4. Em caso de derroa do Fluminense para o Internacional e do Bahia para o São Paulo, a 'gordura' na posição poderá ser de sete pontos.

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Para o duelo, o tempo será mais bondoso com a Raposa do que com o Alvinegro. Isso porque enquanto o Cabuloso fazia seu primeiro treinamento completo de olho na partida, o rival ainda estava concentrado para enfrentar o Flamengo, na última segunda-feira.