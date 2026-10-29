Jornal espanhol destaca Zé Lucas, do Cruzeiro: "Novo Casemiro'
Jovem ainda destacou lideranças do Cruzeiro
Joia do Cruzeiro que tem conquistado espaço no time titular, Zé Lucas foi destaque no jornal espanhol "AS" horas antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Durante a entrevista com o volante, o diário europeu destacou em alguns pontos ele como o "novo Casemiro".
– Desde sua estreia profissional, aos 16 anos, pelo Recife, ele sempre foi apontado como o ' novo Casemiro ', seu ídolo. Muita coisa mudou desde então. Metade do Brasileirão brigou por sua contratação, mas foi o Cruzeiro que conseguiu garantir seu contrato. Ele está focado apenas no presente, em melhorar a cada dia e construir seu nome no país – relatou o jornal.
Na entrevista, no entanto, o jovem destacou que prefere não dar seguimento às comparações e que deseja seguir em busca de atingir o alto nível de jogadores que brilharam no futebol europeu.
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– Quanto às comparações, encaro-as com muita tranquilidade. Sou uma pessoa muito humilde e pé no chão. Lido bem com essas comparações e trabalho todos os dias para alcançar esse nível, para chegar a esse alto nível que você mencionou, como Casemiro ou Sergio Busquets, que são dois excelentes jogadores na minha posição. Então, também é bom assistir a vídeos deles para aprender e emular o que eles fazem no meu dia a dia, para que isso se torne natural para mim – destacou Zé Lucas.
Expectativa por convocação
Na pré-lista de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, Zé Lucas destaca que acredita que com seu trabalho pode alcançar um espaço. No entanto, destacou que não chegou a conversar com Carlo Ancelotti.
– Acredito que posso chegar à Seleção no Cruzeiro, mas com muito trabalho, muita dedicação aqui no Cruzeiro. Tudo que eu faça aqui, na Seleção Sub-20 ou na principal, será consequência do meu trabalho, fazendo boas partidas e treinamentos. Assim acredito que a convocação será fruto do meu trabalho – disse Zé Lucas.
– Não tive contato com ele, mas estive na pré-lista da Seleção principal, mas ainda não tive a honra de estrear. Mas ainda não falei com ele – destacou.
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