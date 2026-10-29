Jornal espanhol destaca Zé Lucas, do Cruzeiro: "Novo Casemiro'

Joia do Cruzeiro que tem conquistado espaço no time titular, Zé Lucas foi destaque no jornal espanhol "AS" horas antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Durante a entrevista com o volante, o diário europeu destacou em alguns pontos ele como o "novo Casemiro".

– Desde sua estreia profissional, aos 16 anos, pelo Recife, ele sempre foi apontado como o ' novo Casemiro ', seu ídolo. Muita coisa mudou desde então. Metade do Brasileirão brigou por sua contratação, mas foi o Cruzeiro que conseguiu garantir seu contrato. Ele está focado apenas no presente, em melhorar a cada dia e construir seu nome no país – relatou o jornal.

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Na entrevista, no entanto, o jovem destacou que prefere não dar seguimento às comparações e que deseja seguir em busca de atingir o alto nível de jogadores que brilharam no futebol europeu.

Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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– Quanto às comparações, encaro-as com muita tranquilidade. Sou uma pessoa muito humilde e pé no chão. Lido bem com essas comparações e trabalho todos os dias para alcançar esse nível, para chegar a esse alto nível que você mencionou, como Casemiro ou Sergio Busquets, que são dois excelentes jogadores na minha posição. Então, também é bom assistir a vídeos deles para aprender e emular o que eles fazem no meu dia a dia, para que isso se torne natural para mim – destacou Zé Lucas.

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Expectativa por convocação

Na pré-lista de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, Zé Lucas destaca que acredita que com seu trabalho pode alcançar um espaço. No entanto, destacou que não chegou a conversar com Carlo Ancelotti.

– Acredito que posso chegar à Seleção no Cruzeiro, mas com muito trabalho, muita dedicação aqui no Cruzeiro. Tudo que eu faça aqui, na Seleção Sub-20 ou na principal, será consequência do meu trabalho, fazendo boas partidas e treinamentos. Assim acredito que a convocação será fruto do meu trabalho – disse Zé Lucas.

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– Não tive contato com ele, mas estive na pré-lista da Seleção principal, mas ainda não tive a honra de estrear. Mas ainda não falei com ele – destacou.