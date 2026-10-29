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Vasco x Flamengo: técnicos se posicionam sobre escolha do Nilton Santos para o clássico

Pedro Emanuel criticou o gramado sintético do estádio, enquanto Leonardo Jardim destacou a decisão do rival

PorPedro CobaleaLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 12:00
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A escolha do Nilton Santos como palco do clássico entre Vasco e Flamengo, nesta quinta-feira (29), gerou polêmica antes de a bola rolar. Mandante da partida, o Cruz-Maltino optou por levar o confronto ao estádio do Botafogo, apesar de um acordo anterior entre os clubes para que o duelo fosse disputado no Maracanã.

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O Flamengo defendia a realização do jogo no principal estádio do Rio de Janeiro. O Vasco, por sua vez, demonstrou insatisfação com o Consórcio Fla-Flu após uma série de negativas para mandar partidas contra outros adversários no Maracanã e decidiu transferir o clássico para o Nilton Santos.

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Antes do confronto, os treinadores Pedro Emanuel, do Vasco, e Leonardo Jardim, do Flamengo, comentaram a escolha do estádio. O técnico cruz-maltino criticou o uso de gramados sintéticos em partidas de futebol, enquanto o comandante rubro-negro adotou um discurso voltado à preparação da equipe para o clássico.

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— Vou responder não como um treinador, mas como um apaixonado por futebol. Habituei-me a ver grandes clássicos sul-americanos em grandes estádios. E, com todo respeito que tenho pelo Nilton Santos, para mim jogar no gramado sintético já é um problema. Era enquanto jogador e agora, na preparação para esse jogo, foi também, porque acho que não deveria ser jogado em gramados sintéticos — afirmou Pedro Emanuel.

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O técnico Pedro Emanuel aplaude o Vasco na derrota para o Boca
Pedro Emanuel, técnico do Vasco, na derrota para o Boca Juniors pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Do outro lado, Leonardo Jardim ressaltou que a definição do local da partida partiu do adversário e afirmou que o foco do Flamengo está na preparação para buscar a vitória. O treinador também destacou a importância do resultado para a equipe na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro.

— A decisão não está no lado do Flamengo. O adversário acha que pode ser mais forte naquele estádio. Agora é recuperar o time de forma a fazer um bom jogo e tentar os três pontos para continuar na liderança. É um clássico, um jogo muito emotivo, e vamos preparar da melhor forma para sermos competentes — avaliou Jardim.

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Leonardo Jardim em Flamengo x Estudiantes
Leonardo Jardim em Flamengo x Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Com a discussão sobre o palco fora de campo, Vasco e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), em um confronto marcado por polêmicas entre as equipes.

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