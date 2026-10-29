Como a vitória sobre o Cruzeiro no primeiro turno mudou o rumo do Atlético na temporada?

Atlético e Cruzeiro voltam a se enfrentar em mais um duelo em 2026. As equipes, que protagonizaram clássicos marcados por muita disputa, confusões e partidas eletrizantes ao longo da temporada, medem forças nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro turno, o Galo levou a melhor em pleno Mineirão, em uma partida que se tornou um divisor de águas para o Alvinegro. A partir daquele resultado, a equipe virou a chave, ganhou confiança e passou a alçar voos maiores na temporada.

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Vitória no Mineirão mudou o cenário

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Mineirão, com mando do Cruzeiro e favoritismo do lado celeste. O Atlético vivia um momento turbulento, agravado pela goleada sofrida por 4 a 0 para o Flamengo, na Arena MRV. Naquele cenário, o técnico Eduardo Domínguez enfrentava instabilidade, e seu trabalho era alvo de questionamentos.

No entanto, o Galo chegou ao Mineirão e fez uma de suas melhores partidas na temporada. A equipe se impôs diante do rival, sem abrir mão de jogar futebol. Organizado, o Atlético apresentou características cada vez mais evidentes do trabalho de Domínguez: solidez defensiva, transições rápidas e boa organização tática.

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Dessa maneira, surpreendeu o Cruzeiro e conquistou uma grande vitória por 3 a 1, resultado que representou mais do que três pontos na tabela. O clássico serviu como um impulso para a equipe e marcou o início de uma nova etapa na temporada alvinegra.

Virada de chave

A partir daquela vitória, o rumo do Atlético na temporada mudou. Aos poucos, Eduardo Domínguez conseguiu implementar suas ideias, enquanto os jogadores passaram a assimilar os conceitos do treinador e colocá-los em prática dentro de campo.

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O Galo se tornou uma equipe mais organizada, competitiva e difícil de ser batida. Desde o triunfo sobre o Cruzeiro, o Atlético sofreu apenas seis derrotas em 32 partidas, demonstrando uma evolução que também se refletiu nos resultados e no desempenho ao longo da temporada.

No Campeonato Brasileiro, a equipe se consolidou na disputa na parte de cima da tabela e segue na briga pelo principal objetivo na competição: conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores.

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Nas copas, o Atlético também demonstrou força tática e mental. A equipe precisou superar adversidades, buscar viradas e administrar resultados importantes para avançar nas fases decisivas. O desempenho levou o Galo à final da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, e à semifinal da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Grêmio em busca de uma vaga na decisão.

Lodi comemora gol no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Clássico na Copa do Brasil também fortaleceu o Atlético

Além do confronto pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, outro clássico contra o Cruzeiro representou um momento importante para o Atlético em 2026: o duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

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As equipes se enfrentaram entre o fim de agosto e o início de setembro, em partidas marcadas pela intensidade e pela disputa acirrada. Mais uma vez, o Galo demonstrou força mental e capacidade de competir nos momentos decisivos.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Mineirão, o Atlético decidiu a classificação na Arena MRV. Com o apoio da Massa Atleticana, que transformou o estádio em um verdadeiro caldeirão, a equipe venceu por 2 a 1, de virada, e garantiu a classificação para a semifinal.

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O resultado reforçou a confiança do elenco e mostrou que o Atlético tinha condições de enfrentar o rival em jogos de alta pressão, fator importante para a sequência da temporada.

Último clássico do ano com foco dividido

Agora, o Atlético chega ao último clássico do ano com o foco dividido entre duas competições. Depois de enfrentar o Cruzeiro nesta quinta-feira, a equipe terá pela frente, no domingo, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

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Embora a competição mata-mata represente uma prioridade neste momento decisivo da temporada, o clássico também tem peso importante para o Galo. Assim como aconteceu nos confrontos anteriores, uma vitória sobre o rival pode fortalecer o grupo e aumentar a confiança dos jogadores para os compromissos decisivos que estão por vir.

Além disso, o Atlético segue na disputa por uma posição na parte de cima da tabela do Brasileirão e busca consolidar sua presença na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

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Por isso, Eduardo Domínguez deve apostar no que tem de melhor à disposição para o clássico. Mais do que conquistar os três pontos, o Galo tentará repetir o desempenho que marcou o confronto do primeiro turno e sair da Arena MRV com mais um resultado positivo diante do rival, levando o embalo para as decisões que definirão o desfecho de sua tempo