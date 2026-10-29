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Tropeço do Palmeiras faz Flamengo ter final de Copa do Mundo contra o Vasco; veja o cenário

Após empate do Alviverde com o Santos, Rubro-Negro tem oportunidade de ampliar vantagem na liderança

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 10:30
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O empate sem gols do Palmeiras com o Santos, nesta quarta-feira (28), abriu uma oportunidade importante para o Flamengo na disputa pela liderança do Brasileirão. Com o rival paulista deixando pontos pelo caminho, o Rubro-Negro entra em campo nesta quinta, contra o Vasco, com a chance de ampliar sua vantagem na ponta da tabela. Na reta final da competição, o clássico dos milhões ganha contornos de final de Copa do Mundo para o time de Leonardo Jardim.

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Flamengo e Palmeiras vêm travando uma disputa ponto a ponto pelo título, em uma corrida na qual cada rodada pode alterar o cenário da classificação. Depois de tirar a diferença para o adversário e assumir a liderança, o Rubro-Negro agora precisa proteger a posição conquistada. O tropeço palmeirense na Vila Belmiro torna o confronto com o Vasco ainda mais importante: vencer significa aproveitar uma oportunidade criada pelo concorrente direto e chegar às próximas rodadas em uma condição mais confortável. Atualmente, flamenguistas e palmeirenses estão empatados com 70 pontos, com o time carioca na frente pelo critério de desempate.

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O contexto da temporada também aumenta a pressão. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo tem no Brasileirão a oportunidade de conquistar o único título que ainda disputa. Por isso, deixar pontos pelo caminho neste momento teria um peso ainda maior, principalmente diante da possibilidade de construir uma vantagem antes do confronto direto com o Palmeiras.

Clássico com tensão dentro e fora de campo

A partida contra o Vasco já teria importância elevada pela rivalidade histórica entre os clubes. Desta vez, porém, o clássico também acontece em meio à tensão política entre as diretorias de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, e Pedrinho, mandatário vascaíno.

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A disputa nos bastidores, que envolve a utilização do Maracanã e as divergências entre os clubes, acrescenta um ingrediente ao encontro. O Flamengo será visitante e precisará administrar um ambiente de rivalidade intensa sem perder de vista o objetivo principal: conquistar os três pontos.

O resultado do Palmeiras reforça a necessidade de concentração. O Rubro-Negro não pode se deixar levar pelo clima externo nem tratar o clássico apenas como mais um compromisso do calendário. A oportunidade de abrir vantagem existe, mas depende de uma atuação consistente contra um adversário que também tem seus próprios objetivos.

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Flamengo x Vasco - 03.05.2026 - 14ª rodada do Brasileirão - Maracanã
Flamengo e Vasco empataram no primeiro turno no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo precisa construir gordura antes de enfrentar o Palmeiras

O calendário ajuda a dimensionar o tamanho da missão. Depois do Vasco, o Flamengo terá Grêmio e Athletico pela frente, ambos no Rio de Janeiro, antes de visitar o Palmeiras em um confronto direto que pode ter influência decisiva na definição do campeonato.

Chegar a esse duelo com uma margem de segurança seria importante para reduzir a pressão e permitir que o time administrasse melhor os cenários da reta final. Sem essa gordura, o confronto em São Paulo pode se tornar ainda mais determinante para as pretensões rubro-negras.

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Depois de enfrentar o Palmeiras, o Flamengo ainda terá Coritiba, fora de casa, e Chapecoense, no Maracanã, para encerrar sua participação no Brasileirão. São cinco partidas depois do clássico com o Vasco, mas o resultado desta quinta-feira pode influenciar a maneira como o time atravessará toda essa sequência.

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