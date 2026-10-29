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Clássicos entre Atlético-MG e Cruzeiro tiveram mais expulsões que gols em 2026

As equipes se enfrentam pela última vez no ano nesta quinta

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/10/2026 09:15
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Cruzeiro x Atlético (Foto: Vinicius Januario Teixeira/Photo Premium/Folhapress)
Arroyo é expulso no clássico (Foto: Vinicius Januario Teixeira/Photo Premium/Folhapress)

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam pela última vez na temporada de 2026 nesta quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, somados os cinco duelos entre os clubes, o confronto teve mais expulsões do que gols marcados.

Claro que essa estatística leva muito em conta a confusão que aconteceu na final do Campeonato Mineiro, com uma briga generalizada no Gigante da Pampulha.

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Apenas na decisão do Estadual foram 14 expulsões, seis do lado do Cruzeiro e oito do lado do Atlético-MG. No entanto, o primeiro jogo pelo Brasileirão seguiu com o alto índice, com três expulsões, duas do time celeste e uma do Alvinegro.

Bernard e Fagner em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard e Fagner em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, a Raposa teve Villalba expulso na Arena MRV. Ou seja, o 'placar' de expulsões está empatado, com nove expulsões para cada lado. Dentre eles, os zagueiros Villalba e Lyanco foram expulsos duas vezes.

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Enquanto isso, com a bola no pé, as equipes fizeram 13 gols nos duelos. A Raposa marcou cinco e o Galo balançou as redes oito vezes.

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Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderá encaminhar muito bem os rumos das duas equipes na briga por uma vaga na Libertadores.

Com a derrota para o Flamengo, o Alvinegro ficou estacionado nos 50 pontos, quatro atrás do rival e do Athletico-PR, os dois primeiros do G4.

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Sendo assim, se vencer o clássico na Arena MRV, o Cruzeiro chegará a 57 pontos e pode abrir distância no G4. Em caso de derroa do Fluminense para o Internacional e do Bahia para o São Paulo, a 'gordura' na posição poderá ser de sete pontos.

Para o duelo, o tempo será mais bondoso com a Raposa do que com o Alvinegro. Isso porque enquanto o Cabuloso fazia seu primeiro treinamento completo de olho na partida, o rival ainda estava concentrado para enfrentar o Flamengo, na última segunda-feira.

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