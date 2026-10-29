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Palmeiras convive com desfalques e perde dupla para ida da Copa do Brasil

Os atacantes Paulinho e Sosa seguem em tratamento e não estarão disponíveis para enfrentar o Vasco

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
29/10/2026 12:22
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Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

O Palmeiras voltou a sofrer com lesões nesta reta final de temporada. Paulinho e Ramón Sosa desfalcaram a equipe no clássico contra o Santos, na última quarta-feira (28), e também devem ficar fora do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, marcado para domingo (1º), no Nubank Parque.

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O paraguaio trata uma lesão na coxa direita, sofrida durante o duelo contra o Bragantino, e ainda não tem prazo para retornar. A expectativa é de que o atacante precise de mais alguns dias de trabalho interno no CT antes de iniciar o processo de transição física.

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Paulinho, por sua vez, sofreu um trauma considerado leve na panturrilha, segundo membros do departamento médico do Palmeiras. O cenário, no entanto, não é animador para o camisa 10, que ainda não voltou a trabalhar com bola.

O atacante deve desfalcar o Alviverde nos próximos compromissos e segue como dúvida para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, no Rio de Janeiro, marcado para 7 de novembro.

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O técnico Abel Ferreira comentou a situação do atacante durante coletiva de imprensa e ressaltou que ele ainda sente dores na região. Ao mesmo tempo, comemorou o fato de se tratar de um problema "apenas" muscular, sem necessidade de intervenção cirúrgica.

- Vai ser difícil. Brinquei com ele e disse: 'Partiu?'. Ele disse não. Tendo em conta a pancada que ele levou, se não partiu já foi bom. Agora é músculo. Portanto, vamos ter que esperar e vai ser difícil. Tem tido muitas dores. Infelizmente, não controlo essas situações. Quando preparamos para ajudar nessa parte final, infelizmente levou uma porrada - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após empate sem gols com o Santos.

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Abel Ferreira em Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro
Abel Ferreira em Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Lenita Rodrigues/Modus Focus/Folhapress)

O Palmeiras terá três dias de preparação antes de voltar a campo para enfrentar o Vasco. As equipes se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na sequência, o Alviverde recebe o Remo, antes de reencontrar o Cruz-Maltino no Rio de Janeiro, pelo duelo de volta.

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