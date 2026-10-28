Série B: veja equipes com mais chances de acesso direto à Série A

Cinco times ainda têm chance de conquistar duas das vagas diretas para a Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o regulamento determina que os dois primeiros colocados após as 38 rodadas de pontos corridos sobem diretamente para a Série A. As equipes que terminarem entre o 3º e o 6º lugar disputam uma fase eliminatória (mata-mata) em jogos de ida e volta para definir as duas últimas vagas.

O terceiro enfrenta o sexto, e o quarto encara o quinto. Os clubes com melhor campanha, ou seja, o terceiro e o quarto colocados terão a vantagem de decidir o segundo jogo em casa.

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Equipes da Série B com maior chance de acesso direto

Faltando apenas três jogos para o fim da Série B, o Novorizontino lidera a competição com 64 pontos, e 75,9% de probabilidade de acesso, seguido de perto pelo Juventude, que também soma 64 pontos, mas perde no saldo de gols, e tem 64,1% de chances. Em terceiro lugar, o Vila Nova, com 62 pontos, possui 40,4% de chance de subir diretamente.

Logo atrás, o Fortaleza, com 61 pontos, tem 12,3% de probabilidade de acesso direto, enquanto o Criciúma, que soma 59 pontos, aparece com 7,4% de chances de terminar entre os dois primeiros colocados.

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Os cálculos são do departamento de matemática da UFMG.