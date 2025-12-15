Cruzeiro já busca substituto de Jardim; Tite está no radar

Mesmo sem um anúncio oficial do fim da passagem de Leonardo Jardim pelo Cruzeiro, o clube já busca outros nomes no mercado. Entre os treinadores estudados pela equipe mineira, estão Tite e Artur Jorge. Segundo o 'ge', a Raposa tem no ex-Flamengo e Corinthians seu principal alvo para 2026. O técnico está também na mira do Internacional.

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

No caso do ex-Botafogo, o nome de Artur Jorge agrada o dono da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço, mas é uma situação mais complexa. Ele tem contrato com o Al Rayyan até junho de 2027.

Leonardo Jardim terá reunião com os dirigentes do Cruzeiro

O treinador terá uma reunião nesta segunda-feira com dirigentes cruzeirenses para selar seu destino de maneira oficial. A tendência é que ele deixe o comando da equipe.

Leonardo Jardim já havia tomado a decisão de deixar a Raposa há algumas semanas e comunicado a pessoas próximas e funcionários do Cabuloso.

Nas últimas semanas, ele vinha sendo questionado sobre seu futuro no Cruzeiro, mas sempre se esquivou dos questionamentos, assim como no domingo, após a eliminação na Copa do Brasil. Na zona mista, o vice-presidente Pedro Junio também comentou sobre a reunião.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O que ficou definido é a gente ter uma conversa depois da Copa do Brasil, então é provável que vamos ter uma conversa amanhã, bem franca, verdadeira, como sempre foi. Jardim é um cara muito correto, um treinador espetacular, então amanhã devemos ter uma definição e comunicaremos – explicou.

– A gente espera que ele fique, mas a decisão tem que ser em conjunto, bom para ambas as partes. A gente sabe dos desejos de ambas as partes, mas o nosso planejamento já começou. O 2026 do Cruzeiro não será planejado a partir de amanhã, já está sendo planejado a alguns meses. Nosso planejamento não muda nada com a permanência ou não do Jardim, que friso mais uma vez, vamos sentar amanhã para sacramentar a permanência ou não – disse Pedro Junio.