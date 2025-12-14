menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atuação de Fábio em Fluminense x Vasco enlouquece internautas

Gol contra de PH foi o único do primeiro tempo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
21:37
Fábio em Fluminense x Vasco
imagem cameraFábio em Fluminense x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No auge dos seus 45 anos, Fábio foi o maior destaque do primeiro tempo do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Mais uma vez, Fábio provou que a idade não limita seu desempenho, que com defesas espetaculares, frustrou as finalizações perigosas do rival.

continua após a publicidade

Durante o primeiro tempo, o goleiro tricolor foi buscar a bola no ângulo em uma finalização precisa de Andrés Gómez e, pouco depois, repetiu o feito ao defender uma cobrança de falta de Rayan no ângulo direito do gol. As intervenções de alto grau de dificuldade reforçaram a longevidade e o nível técnico elevado de Fábio, que segue sendo peça fundamental do Fluminense em momentos decisivos.

Nas redes sociais a atuação do goleiro virou destaque. Confira;

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense e Vasco disputam vaga na final da Copa do Brasil

  1. O classificado de Fluminense e Vasco enfrenta Corinthians ou Cruzeiro na final da Copa do Brasil, nos dias 17 e 21 de dezembro.
  2. No jogo de ida, o Vasco venceu o Fluminense por 2x1 no Maracanã, e tem a vantagem do empate para se classificar à final. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.
  3. Pelas quartas de final, o Fluminense perdeu para o Bahia por 1x0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nove e venceu por 2x0 no Maracanã. O Vasco se classificou com dois empates como Botafogo em 1x1 e uma vitória por 5x3 nos pênaltis.
  4. Nas oitavas de final, o Fluminense venceu o Internacional por 2x1 no Beira-Rio e empatou em 1x1 no Maracanã. O Vasco empatou com o CSA em 0x0 no Rei Pelé e venceu por 3x1 em São Januário.
  5. Na terceira fase, o Fluminense venceu a Aparecidense por 1x0 no Maracanã e 4x1 no Mané Garrincha. O Vasco se classificou com dois empates com o Operário em 1x1 e com uma vitória por 7x6 nos pênaltis.
  6. Pela segunda fase, o Fluminense venceu o Caxias por 2x1 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3x0 no Estádio Nilton Santos.
  7. Na primeira fase, o Fluminense venceu o Águia de Marabá por 8x0 no Mangueirão, em Belém. O Vasco venceu o União Rondonópolis por 3x0 no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias