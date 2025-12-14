Atuação de Fábio em Fluminense x Vasco enlouquece internautas
Gol contra de PH foi o único do primeiro tempo
No auge dos seus 45 anos, Fábio foi o maior destaque do primeiro tempo do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Mais uma vez, Fábio provou que a idade não limita seu desempenho, que com defesas espetaculares, frustrou as finalizações perigosas do rival.
Durante o primeiro tempo, o goleiro tricolor foi buscar a bola no ângulo em uma finalização precisa de Andrés Gómez e, pouco depois, repetiu o feito ao defender uma cobrança de falta de Rayan no ângulo direito do gol. As intervenções de alto grau de dificuldade reforçaram a longevidade e o nível técnico elevado de Fábio, que segue sendo peça fundamental do Fluminense em momentos decisivos.
Nas redes sociais a atuação do goleiro virou destaque. Confira;
Fluminense e Vasco disputam vaga na final da Copa do Brasil
- O classificado de Fluminense e Vasco enfrenta Corinthians ou Cruzeiro na final da Copa do Brasil, nos dias 17 e 21 de dezembro.
- No jogo de ida, o Vasco venceu o Fluminense por 2x1 no Maracanã, e tem a vantagem do empate para se classificar à final. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.
- Pelas quartas de final, o Fluminense perdeu para o Bahia por 1x0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nove e venceu por 2x0 no Maracanã. O Vasco se classificou com dois empates como Botafogo em 1x1 e uma vitória por 5x3 nos pênaltis.
- Nas oitavas de final, o Fluminense venceu o Internacional por 2x1 no Beira-Rio e empatou em 1x1 no Maracanã. O Vasco empatou com o CSA em 0x0 no Rei Pelé e venceu por 3x1 em São Januário.
- Na terceira fase, o Fluminense venceu a Aparecidense por 1x0 no Maracanã e 4x1 no Mané Garrincha. O Vasco se classificou com dois empates com o Operário em 1x1 e com uma vitória por 7x6 nos pênaltis.
- Pela segunda fase, o Fluminense venceu o Caxias por 2x1 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3x0 no Estádio Nilton Santos.
- Na primeira fase, o Fluminense venceu o Águia de Marabá por 8x0 no Mangueirão, em Belém. O Vasco venceu o União Rondonópolis por 3x0 no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
