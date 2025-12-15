Vasco x Corinthians: CBF define palco do segundo jogo da final da Copa do Brasil

A CBF definiu o Maracanã como palco de Vasco x Corinthians pelo segundo jogo da grande final da Copa do Brasil 2025. O duelo acontecerá no próximo domingo (21), às 18h30 (de Brasília). A decisão foi comunicada pela entidade após a classificação do clube carioca para a decisão do torneio nacional.

A escolha do estádio considerou principalmente dois fatores: a capacidade de público e questões de segurança. O Maracanã comporta 78 mil torcedores, enquanto São Januário tem espaço para apenas 22 mil pessoas, diferença que pesou significativamente na definição do local.

Esta será a terceira final de Copa do Brasil na história do Vasco. Em sua primeira participação decisiva, em 2006, o clube foi derrotado pelo Flamengo com ambas as partidas realizadas no próprio Maracanã. Na segunda oportunidade, em 2011, o time conquistou seu único título na competição contra o Coritiba, com o jogo de ida em São Januário e a volta no Couto Pereira.

Maracanã receberá a grande final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Vasco)

Após a classificação nos pênaltis diante do Fluminense, jogadores vascaínos, como Rayan e Robert Renan, manifestaram publicamente o desejo de atuar em São Januário na partida decisiva.

O primeiro jogo do confronto Vasco x Corinthians será em São Paulo, na Neo Química Arena, com o Corinthians como mandante, na quarta-feira (17). A partida de volta, no Rio de Janeiro, definirá o campeão da Copa do Brasil de 2025 no próximo domingo (21).

