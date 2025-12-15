Diniz não esconde emoção e celebra classificação do Vasco: 'Um sonho'

Fernando Diniz, depois de tantos desafios e momentos de incerteza na temporada, conseguiu colocar o Vasco de volta à decisão da Copa do Brasil após 14 anos ao eliminar o Fluminense nos pênaltis. O técnico do Cruz-Maltino se emocionou em entrevista coletiva e projetou a grande final contra o Corinthians, que bateu o Cruzeiro também neste domingo (14).

— Foi um momento de profundo êxtase, de alegria, ver a torcida celebrar algo que ela merece muito. A gente deu mais um passo rumo a um sonho de todo vascaíno. Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, uma torcida que apoia bastante, e eles vão jogar um jogo em São Paulo dentro dos domínios deles e vamos fazer a finalíssima aqui no Maracanã. A gente tem que saber descansar e saber preparar. Tem tudo para ser dois grandes jogos — disse Diniz.

A classificação, na visão do treinador, foi justa. O Vasco perdeu por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas, na avaliação, superior nos 180 minutos com o placar agregado em 2 a 2 — vitória por 2 a 1 na ida, no Maracanã.

— O Vasco jogou melhor que o Fluminense as duas partidas. Inclusive, hoje jogou melhor do que quinta-feira, hoje foi mais dominante. Com exceção dos 15 minutos finais, que teve mais trocação, o jogo ficou mais aberto, a gente errando um pouco mais de passe que o natural. Embora o Léo Jardim não tenha feito uma defensa. Nem no jogo passado nem neste. Não teve uma bola na trave ou coisa assim. Foi uma passagem para final muito justa. A gente foi merecedor. O Fluminense tem um grande time, muito bem treinado. Foi uma campanha de final de campeonato maravilhosa. Contrataram um excelente treinador, que gosto como treinador e pessoa. Entretanto, passou o time que foi melhor — destacou Fernando Diniz.

As partidas da decisão do torneio mata-mata contra o Corinthians serão realizadas na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em São Paulo, e no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Vasco bateu o Fluminense e voltou à final da Copa do Brasil após 14 anos (Foto: Peter Elliciev/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja outras respostas do técnico Fernando Diniz:

Léo Jardim

— Acho o Léo um jogador fundamental, cada vez mais identificado com a torcida do Vasco. Cada dia melhora os fundamentos, seja com o pé, que diziam que não podia jogar, e agora é um dos mais importantes no início das construções. Jogador extremamente dedicado. É um goleiro postulante, na minha opinião, a disputar uma Copa do Mundo. O Léo reúne requisitos que o colocam na linha para ser um goleiro convocado para disputar a Copa.

Torcida do Fluminense

— É super normal. Estou no Vasco e a torcida do Fluminense faz o que acha que tem que fazer. Protegendo o clube deles. Meu negócio é com a torcida do Vasco, respondeu e começou a cantar, que era o que eu esperava deles. Foi isso que valeu.

Momento físico

— A gente jogou na quinta e mexeu pouco no time. Vem numa sequência e acaba mexendo pouco, é um time que tem jogado constantemente. Quando tem dois dias, como vai acontecer na quarta, é sempre prejudicial para o jogador. Na dinâmica que a gente joga de intensidade, que tem de baixar para depois sair jogando, os jogadores com muita mobilidade. Achei que hoje, nos 25 minutos para frente, deu uma cansada generalizada. Entretanto, a gente tem um comportamento tático, os jogadores estão acostumados a jogar juntos, acabam muitas vezes se achando na parte tática e suprindo um pouco o cansaço. Pensando no jogo do Corinthians, o que mais temos que fazer é recuperar. Comer bem, dormir bem e saber descansar no primeiro momento, para recuperar e fazer algum tipo de ajuste na terça, para enfrentar o Corinthians na quarta.