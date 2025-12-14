Gol contra em Fluminense x Vasco paralisa web: 'Impossível'
Duelo vale vaga na grande final da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Vasco estão se enfrentando, na noite deste domingo (14), em jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil. Até aqui, o Tricolor das Laranjeiras vai vencendo por 1 a 0 com um gol contra. O lance movimentou as redes sociais.
Depois de um começo equilibrado entre Fluminense x Vasco no Maracanã, Cannobio cruzou e Everaldo acertou a trave. No rebote, Paulo Henrique, da Seleção Brasileira, chutou contra o próprio gol e abriu o placar para o Tricolor.
➡️Torcedores mandam recado a Gabigol após Corinthians x Cruzeiro
Nas redes sociais, o gol contra em Fluminense x Vasco repercutiu muito. Os torcedores não acreditaram no lance bizarro. Veja os comentários e a jogada abaixo:
Veja o gol contra e a repercussão da web
Escalações de Fluminense e Vasco
O Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco neste domingo (14) pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. No primeiro confronto, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. Agora, o Tricolor tem o retorno de Canobbio ao time titular para reverter o placar.
Com isso, esse é o time que Zubeldia mandou a campo: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.
publicidade
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu o time que vai iniciar a partida decisiva da semifinal contra o Fluminense neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto o técnico decidiu repetir a escalação utilizada no primeiro jogo entre Fluminense e Vasco.
Esse é o time que Fernando Diniz mandou a campo: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
- Matéria
- Mais Notícias