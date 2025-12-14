Galvão Bueno se irrita e desabafa em Fluminense x Vasco: 'Não pode'
Duelo vale vaga na final da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Vasco estão se enfrentando, na noite deste domingo (14), no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, o narrador Galvão Bueno se irritou e fez um desabafo sobre o andamento da partida. Até aqui, o Tricolor das Laranjeiras vence por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique.
No Prime Vídeo, o narrador Galvão Buen se irritou com o tempo perdido no primeiro tempo de Fluminense x Vasco.
➡️Torcedores mandam recado a Gabigol após Corinthians x Cruzeiro
- Olha quanto tempo nos ficamos parados na cobrança de uma falta. Não pode! Não é para reclamar só do árbitro, não. É preciso reclamar também da falta de postura e educação esportiva que está piorando cada vez mais por parte de jogadores, técnicos e comissões - desabafou Galvão Bueno em Fluminense x Vasco.
Escalações de Fluminense e Vasco
O Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco neste domingo (14) pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. No primeiro confronto, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. Agora, o Tricolor tem o retorno de Canobbio ao time titular para reverter o placar.
Com isso, esse é o time que Zubeldia mandou a campo: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu o time que vai iniciar a partida decisiva da semifinal contra o Fluminense neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto o técnico decidiu repetir a escalação utilizada no primeiro jogo entre Fluminense e Vasco.
Esse é o time que Fernando Diniz mandou a campo: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
- Matéria
- Mais Notícias