Léo Jardim celebra classificação e manda recado à torcida do Vasco: 'A gente vai buscar'
Goleiro defendeu duas cobranças de John Kennedy e Canobbio
O Vasco está na final da Copa do Brasil 2025, e isso passa muito pelo desempenho de Léo Jardim. O goleiro do Cruz-Maltino defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis neste domingo (14), na semifinal contra o Fluminense, e foi o herói da classificação. Nome grande da história recente do clube, o arqueiro celebrou o feito e falou sobre os momentos de pressão na reta final do ano.
— A cobrança do torcedor a gente sabe que é normal. Precisamos corresponder dentro de campo e acabamos oscilando muito em alguns momentos da temporada, então é totalmente compreensível a cobrança da torcida. Mas acho que o mais importante é a torcida não deixar de apoiar e estar sempre lutando no estádio, independente da situação. A gente fica muito feliz de poder proporcionar um momento como esse, e esse título a gente vai buscar para dar de presente para a torcida — disse Léo Jardim, ao "sportv", após o jogo.
Na final da Copa Brasil, nos dias 17 (quarta-feira) e 21 (domingo), o Vasco irá enfrentar o Corinthians, que eliminou o Cruzeiro também nos pênaltis. A primeira partida será em São Paulo e a segunda no Rio de Janeiro.
Como foi a classificação do Vasco
O Fluminense saiu na frente do marcador no Maracanã ainda no primeiro tempo, empatando o placar agregado, com gol marcado por Paulo Henrique aos 36 minutos (contra). Ao longo do duelo, o Vasco chego em diversas oportunidades dentro da área, mas pecou no terço final e parou nas mãos do goleiro Fábio.
Na abertura da disputa de pênaltis, Thiago Silva fez para o Fluminense, enquanto o artilheiro Vegetti, que entrou no segundo tempo, parou nos pés de Fábio e desperdiçou. Em seguida, John Kennedy bateu mal para a defesa de Léo Jardim, e Rayan deixou tudo igual. 2 a 2.
A terceira cobrança do Fluminense foi de PH Ganso, que cobrou com categoria no canto direito, enquanto Victor Luís manteve o placar na igualdade também com boa batida. Renê foi para a bola com calma e fez, e Coutinho acertou o ângulo para deixar 3 a 3.
Ficou com Canobbio o último pênalti do Fluminense, e o uruguaio desperdiçou com cobrança no meio do gol, em cima de Léo Jardim. Puma Rodríguez, na sequência, ajeitou com carinho, cobrou no canto esquerdo e classificou o Vasco para a final da Copa do Brasil.
