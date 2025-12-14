O Fluminense perdeu para o Vasco nos pênaltis e foi eliminado da Copa do Brasil na semifinal. O jogo terminou 1 a 0 para o Tricolor no tempo normal, nas penalidade 4 a 3. Após o resultado, Zubeldía falou em entrevista coletiva.

— Eles criaram mais situações, mas, de maneira geral, nos dois jogos o desenvolvimento foi muito parecido. Eles foram um pouco mais incisivos na frente do gol. Acho que isso também tem a ver com o perfil dos jogadores que possuem: atletas mais verticais, que conseguem finalizar de fora da área, como no caso do Rayan. E, no fim, esse conceito acabou se confirmando antes, e eles passaram merecidamente. Lamentavelmente, para nós, agora é voltar a baixar a cabeça e já começar a pensar no que vem pela frente.

Com o resultado, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

FLUMINENSE 1 (3) x (4) 0 VASCO (1 x 2)

COPA DO BRASIL – SEMIFINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

⚽Gols: Paulo Henrique (contra) 36'/1ºT (FLU);

🟨Cartões amarelos: Samuel Xavier, Serna, Nonato, Lucho Acosta e Canobbio (FLU); Andrés Gómez e Carlos Cuesta (VAS)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Kevin Serna e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes (Hugo Moura), Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez (Matheus França) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.