menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians amplia retrospecto positivo em decisões na Neo Química Arena

Timão chegou a oito vitórias em disputas de pênalti em Itaquera

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
23:27
Hugo Souza defendeu a cobrança de Gabigol (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraTimão bateu o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, e fará a final da Copa do Brasil contra o Vasco. O Timão garantiu mais uma classificação na Neo Química, e reforça a fama de 'alçapão' do estádio. Desde 2014, foram oito vitórias do clube alvinegro em penalidades.

continua após a publicidade

Corinthians chega à oitava final da Copa do Brasil; veja o histórico

O duelo marcou o encontro dos dois maiores responsáveis pelas conquistas: Cássio e Hugo Souza. Atualmente no Cruzeiro, o ex-camisa 12 do Timão defendeu o clube alvinegro entre 2012 e 2024, e venceu oito disputas de pênaltis na Neo Química Arena.

Hugo Souza chegou ao Corinthians em 2024, após as saídas de Cássio, e posteriormente, de Carlos Miguel. Em pouco tempo, se consolidou como 'pegador de pênaltis'. Na Neo Química Arena, venceu duas disputas de pênaltis: contra o Red Bull Bragantino, nas oitavas de final da Sul-Americana de 2024, e o triunfo sobre o Cruzeiro.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugo Souza foi o herói do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil
Hugo Souza foi o herói da classificação do Timão na Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Histórico do Corinthians em disputas de pênaltis na Neo Química Arena

  • 12 disputas de pênaltis na Neo Quimica Arena
  • 8 vitórias do Corinthians
  • 4 derrotas do Corinthians

Próximo jogo

Na decisão, o Corinthians encara o Vasco da Gama, que eliminou o Fluminense, também nos pênaltis. Serão duas partidas, com o primeiro jogo em São Paulo, na Neo Química Arena, na quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta será no domingo (21), no Rio de Janeiro, ainda sem local definido.

O Timão busca o quarto título da competição nacional. O Corinthians foi campeão em 1995, sobre o Grêmio; em 2002, diante do Brasiliense; e em 2009, contra o Internacional. Todas as decisões foram disputadas na casa do adversário.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias