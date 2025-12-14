Corinthians amplia retrospecto positivo em decisões na Neo Química Arena
Timão chegou a oito vitórias em disputas de pênalti em Itaquera
O Corinthians eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, e fará a final da Copa do Brasil contra o Vasco. O Timão garantiu mais uma classificação na Neo Química, e reforça a fama de 'alçapão' do estádio. Desde 2014, foram oito vitórias do clube alvinegro em penalidades.
O duelo marcou o encontro dos dois maiores responsáveis pelas conquistas: Cássio e Hugo Souza. Atualmente no Cruzeiro, o ex-camisa 12 do Timão defendeu o clube alvinegro entre 2012 e 2024, e venceu oito disputas de pênaltis na Neo Química Arena.
Hugo Souza chegou ao Corinthians em 2024, após as saídas de Cássio, e posteriormente, de Carlos Miguel. Em pouco tempo, se consolidou como 'pegador de pênaltis'. Na Neo Química Arena, venceu duas disputas de pênaltis: contra o Red Bull Bragantino, nas oitavas de final da Sul-Americana de 2024, e o triunfo sobre o Cruzeiro.
Histórico do Corinthians em disputas de pênaltis na Neo Química Arena
- 12 disputas de pênaltis na Neo Quimica Arena
- 8 vitórias do Corinthians
- 4 derrotas do Corinthians
Próximo jogo
Na decisão, o Corinthians encara o Vasco da Gama, que eliminou o Fluminense, também nos pênaltis. Serão duas partidas, com o primeiro jogo em São Paulo, na Neo Química Arena, na quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta será no domingo (21), no Rio de Janeiro, ainda sem local definido.
O Timão busca o quarto título da competição nacional. O Corinthians foi campeão em 1995, sobre o Grêmio; em 2002, diante do Brasiliense; e em 2009, contra o Internacional. Todas as decisões foram disputadas na casa do adversário.
