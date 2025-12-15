menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense: Nonato dá bastidores de despedida de Thiago Silva com jogadores

Volante falou na zona mista após a eliminação

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/12/2025
00:43
Nonato na zona mista após Fluminense x Vasco (Foto: Reprodução)
imagem cameraNonato na zona mista após Fluminense x Vasco (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense perdeu para o Vasco nos pênaltis e foi eliminado da Copa do Brasil na semifinal. O jogo terminou 1 a 0 para o Tricolor no tempo normal, nas penalidade 4 a 3. Após o resultado, Nonato falou em entrevista coletiva sobre a despedida de Thiago Silva com os jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Pelo que entendi, o Thiago (Silva) deixou em aberto essa decisão. Ele, como líder do elenco, sempre fala em pós-jogo. É uma voz que está sempre no vestiário. No meu ponto de vista, ele deixou em aberto, que ele iria definir a situação dele e desejou boas férias para todo mundo - disse Nonato.

Fim da temporada para o Fluminense

Com o resultado, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O elenco Tricolor entra de férias a partir dessa segunda-feira (15) e se reapresenta em dois grupos no ano que vem. O primeiro, no dia 2 de janeiro. O segundo, no dia 8 de janeiro. Esses dois grupos ainda serão divulgados oficialmente. A primeira parte terá jogadores da base e outros com menos espaço no elenco principal.

Thiago Silva em ação no jogo entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
Thiago Silva em ação no jogo entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press) <br><br>

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias