Fluminense: Nonato dá bastidores de despedida de Thiago Silva com jogadores

O Fluminense perdeu para o Vasco nos pênaltis e foi eliminado da Copa do Brasil na semifinal. O jogo terminou 1 a 0 para o Tricolor no tempo normal, nas penalidade 4 a 3. Após o resultado, Nonato falou em entrevista coletiva sobre a despedida de Thiago Silva com os jogadores.

— Pelo que entendi, o Thiago (Silva) deixou em aberto essa decisão. Ele, como líder do elenco, sempre fala em pós-jogo. É uma voz que está sempre no vestiário. No meu ponto de vista, ele deixou em aberto, que ele iria definir a situação dele e desejou boas férias para todo mundo - disse Nonato.

Fim da temporada para o Fluminense

Com o resultado, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

O elenco Tricolor entra de férias a partir dessa segunda-feira (15) e se reapresenta em dois grupos no ano que vem. O primeiro, no dia 2 de janeiro. O segundo, no dia 8 de janeiro. Esses dois grupos ainda serão divulgados oficialmente. A primeira parte terá jogadores da base e outros com menos espaço no elenco principal.