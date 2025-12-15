menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Vasco x Fluminense termina em confusão no gramado do Maracanã

Time de Fernando Diniz garantiu vaga na final da Copa do Brasil

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/12/2025
00:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco garantiu vaga na final da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense na disputa por pênaltis, após empate no placar agregado. A partida decisiva ocorreu neste domingo (14), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Logo após o apito final, jogadores das duas equipes se envolveram em um tumulto no gramado enquanto os vascaínos comemoravam a classificação.

continua após a publicidade

Relacionadas

No tempo normal, o Fluminense venceu por 1 a 0 com gol contra de Paulo Henrique, igualando o placar do confronto, já que o Vasco havia vencido o jogo de ida na última quarta-feira. Na decisão por penalidades, o goleiro Léo Jardim destacou-se ao defender duas cobranças do Fluminense, garantindo a classificação vascaína.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A confusão entre os atletas começou imediatamente após o término da partida. O clima de rivalidade rapidamente evoluiu para empurrões e correria entre jogadores dos dois times, resultando em um tumulto generalizado no gramado do Maracanã.

continua após a publicidade

Com a classificação, o Vasco enfrentará o Corinthians na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo está marcado para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. A partida decisiva acontecerá no próximo domingo, em local ainda não definido.

Thiago Silva em ação no jogo entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil
Fluminense e Vasco se enfrentaram no Maracanã (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias