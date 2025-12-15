Vasco x Fluminense termina em confusão no gramado do Maracanã

O Vasco garantiu vaga na final da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense na disputa por pênaltis, após empate no placar agregado. A partida decisiva ocorreu neste domingo (14), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Logo após o apito final, jogadores das duas equipes se envolveram em um tumulto no gramado enquanto os vascaínos comemoravam a classificação.

No tempo normal, o Fluminense venceu por 1 a 0 com gol contra de Paulo Henrique, igualando o placar do confronto, já que o Vasco havia vencido o jogo de ida na última quarta-feira. Na decisão por penalidades, o goleiro Léo Jardim destacou-se ao defender duas cobranças do Fluminense, garantindo a classificação vascaína.

A confusão entre os atletas começou imediatamente após o término da partida. O clima de rivalidade rapidamente evoluiu para empurrões e correria entre jogadores dos dois times, resultando em um tumulto generalizado no gramado do Maracanã.

Com a classificação, o Vasco enfrentará o Corinthians na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo está marcado para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. A partida decisiva acontecerá no próximo domingo, em local ainda não definido.