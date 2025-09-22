Leitura labial revela momento de inconsciência de jogador do Vasco: ‘Não sei onde estou’

Ainda na primeira etapa do clássico entre Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Robert Renan sofreu um choque na cabeça, passou por avaliação médica e precisou ser substituído pelo protocolo de concussão. Diante disso, o dublador Gabriel Velloso revelou detalhes do diálogo entre o médico e o defensor da equipe carioca.

Após se chocar de cabeça com seu companheiro de equipe, o zagueiro ficou inconsciente e precisou ser substituído. Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, o médico pergunta ao defensor se ele ainda está tonto e qual o placar da partida. Em resposta, Robert Renan confessa não saber onde está.

Após a resposta, o médico do Vasco decidiu pedir a substituição do zagueiro. Apesar da decisão, Robert Renan insistiu em permanecer na partida e contou com uma pequena ajuda de Fernando Diniz, que insistiu dizendo que o zagueiro havia voltado ao normal e estava consciente. No entanto, apesar do esforço, o defensor foi substituído por Lucas Oliveira.

O que vem por aí para Flamengo e Vasco?

Com o resultado, o Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, mas viu a distância para Cruzeiro e Palmeiras diminuir. O Vasco, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento e ocupa a 16ª posição, com 24 pontos somados. As equipes voltam a campo nesta semana, com compromissos distintos.

Na quarta-feira (24), o Vasco recebe o Bahia em São Januário, em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo viaja até a Argentina para fazer o segundo jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes. A bola rola às 21h 30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

