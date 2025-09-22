menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Leitura labial revela momento de inconsciência de jogador do Vasco: ‘Não sei onde estou’

Lance aconteceu na primeira etapa do clássico contra o Flamengo

Robert Renan, do Vasco, entrou em protocolo de concussão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Robert Renan, do Vasco, entrou em protocolo de concussão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
22:02
Ainda na primeira etapa do clássico entre Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Robert Renan sofreu um choque na cabeça, passou por avaliação médica e precisou ser substituído pelo protocolo de concussão. Diante disso, o dublador Gabriel Velloso revelou detalhes do diálogo entre o médico e o defensor da equipe carioca.

Após se chocar de cabeça com seu companheiro de equipe, o zagueiro ficou inconsciente e precisou ser substituído. Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, o médico pergunta ao defensor se ele ainda está tonto e qual o placar da partida. Em resposta, Robert Renan confessa não saber onde está.

Após a resposta, o médico do Vasco decidiu pedir a substituição do zagueiro. Apesar da decisão, Robert Renan insistiu em permanecer na partida e contou com uma pequena ajuda de Fernando Diniz, que insistiu dizendo que o zagueiro havia voltado ao normal e estava consciente. No entanto, apesar do esforço, o defensor foi substituído por Lucas Oliveira.

Veja a leitura labial entre Robert Renan e o médico do Vasco

O que vem por aí para Flamengo e Vasco?

Com o resultado, o Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, mas viu a distância para Cruzeiro e Palmeiras diminuir. O Vasco, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento e ocupa a 16ª posição, com 24 pontos somados. As equipes voltam a campo nesta semana, com compromissos distintos.

Na quarta-feira (24), o Vasco recebe o Bahia em São Januário, em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo viaja até a Argentina para fazer o segundo jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes. A bola rola às 21h 30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Emerson Royal, do Flamengo, disputa lance com Puma Rodriguez, do Vasco, no Maracanã pelo Brasileirão
Emerson Royal e Puma Rodriguez disputam abola em Flamengo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

