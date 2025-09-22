O volante Tchê Tchê e o atacante GB estão cada vez mais próximos de retornar aos gramados pelo Vasco. Ambos seguem em fase de transição física no CT Moacyr Barbosa e já realizam atividades no campo.

continua após a publicidade

Em vídeo publicado pela Vasco TV, é possível ver os dois atletas participando de treinos no gramado e na academia, ao lado dos jogadores que não atuaram ou jogaram menos de um tempo na partida contra o Flamengo.

Tchê Tchê se lesionou no fim de agosto, na partida contra o Corinthians, e teve uma tentativa frustrada de retorno nas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Botafogo. Desde então, segue afastado dos jogos. Já GB está fora do time desde o final de julho, quando sofreu uma lesão muscular coxa esquerda.

continua após a publicidade

Titulares realizam treino regenerativo

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo (21), os titulares do Vasco realizaram um treino regenerativo nesta segunda-feira (22) na recém-inaugurada "área molhada" do CT Moacyr Barbosa. O espaço, que passou a funcionar em julho, foi projetado para oferecer melhores condições de recuperação física aos atletas.

➡️ Robert Renan poderá jogar contra o Bahia? Entenda o que diz o protocolo de concussão

Além dos onze iniciais, o zagueiro Lucas Oliveira, que entrou ainda no primeiro tempo da partida contra o Rubro-Negro, também participou da atividade. O foco do trabalho foi justamente a recuperação muscular através da nova estrutura do clube.

continua após a publicidade

Titulares realizam treino regenerativo em área molhada do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

➡️ Da base ao profissional: Rayan mantém a tradição de marcar contra o Flamengo

Semana intensa no CT e dois jogos decisivos em São Januário

O Vasco terá uma semana movimentada e decisiva. A equipe treina nesta segunda e terça-feira, visando o confronto contra o Bahia, que acontece na quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário. A partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, foi adiada anteriormente e é considerada crucial para as pretensões do clube em se afastar da zona de rebaixamento.

Após o duelo contra o Bahia, o elenco volta aos treinos na quinta e sexta-feira, já se preparando para mais um confronto direto: o embate contra o Cruzeiro, no sábado (27), também em São Januário. Será a oportunidade do Cruzmaltino engatar uma sequência positiva dentro de casa, algo que tem sido raro na temporada.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real