Um dos melhores em campo na vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o São Paulo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Breno Bidon dedicou o gol marcado contra o rival à sua mãe. Ele afirmou que o grupo precisava do resultado em um jogo de peso já que, mesmo com os três pontos somados na Neo Química Arena, o time ainda figura na parte de baixo da tabela.



- Acredito que sim o grupo está muito unido como sempre foi. Agradecer muito ao Garro também que sempre me ajuda. Mas muito feliz pelos três pontos, a gente estava precisando vencer em casa. Dedicar o gol à minha mãe, não consegui vê-la hoje, mas dedico a ela e à minha família que veio aqui me ver.



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Luciano e Bidon em Corinthians x Sao Paulo na Neo Quimica Arena (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Questionado sobre o passaporte italiano obtido recentemente e o que pensa sobre o futuro, o jogador assegurou que o foco está no Parque São Jorge:

- Estou totalmente focado no Corinthians, estou muito feliz aqui, crescendo, as pessoas me ajudando bastante.

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