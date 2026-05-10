Bidon, do Corinthians, dedica gol à mãe e festeja vitória: 'Estávamos precisando'
Meia afirma que, apesar de ter tirado passaporte italiano, não pensa em sair do clube
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Um dos melhores em campo na vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o São Paulo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Breno Bidon dedicou o gol marcado contra o rival à sua mãe. Ele afirmou que o grupo precisava do resultado em um jogo de peso já que, mesmo com os três pontos somados na Neo Química Arena, o time ainda figura na parte de baixo da tabela.
- Acredito que sim o grupo está muito unido como sempre foi. Agradecer muito ao Garro também que sempre me ajuda. Mas muito feliz pelos três pontos, a gente estava precisando vencer em casa. Dedicar o gol à minha mãe, não consegui vê-la hoje, mas dedico a ela e à minha família que veio aqui me ver.
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Questionado sobre o passaporte italiano obtido recentemente e o que pensa sobre o futuro, o jogador assegurou que o foco está no Parque São Jorge:
- Estou totalmente focado no Corinthians, estou muito feliz aqui, crescendo, as pessoas me ajudando bastante.
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