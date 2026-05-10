AO VIVO: Vasco encara Sampaio Corrêa na final da Libertadores de Futebol de Praia

O Vasco da Gama está em campo neste domingo (10) pela final da Libertadores de Futebol de Praia. Atual campeão e tetracampeão do torneio continental enfrenta o Sampaio Corrêa, em duelo disputado na Arena Itapuã, em Vila Velha (ES), valendo o título continental.

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A partida começou às 14:30h (de Brasília), e o Lance! acompanha em tempo real

VASCO 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

PRIMEIRO PERÍODO:

3:40- Capitão do Vasco, Bokinha, entra em quadra

3:10- Defesa difícil de Rafa Padilha com chute de Gin

2:00- Dodo defende chute de Jordan

1:50- Falta do Robertinho no Bruno Xavier

Começou o jogo!

Escalação:

Vasco:

Rafa Padilha (12)- Goleiro Robertinho (4) M. Show (6) Breno (11) Jordan (8)

Sampaio Corrêa:

Bobó (12)- Goleiro Datinha (10) Buno Xavier (8) Gin (6) Alisson (9)

Campanha dominante do Vasco

O Vasco chega à final da Libertadores de Beach Soccer embalado por uma campanha dominante. Atual campeão e maior vencedor da história do torneio, o clube carioca busca o quinto título continental após as conquistas de 2016, 2017, 2019 e 2024. A equipe avançou à decisão com a melhor campanha e o ataque mais eficiente da competição.

Vasco vence na semifinal da Libertadores de Beach Soccer (Foto: Divulgação; Vasco da Gama; Victor Hugo Kos )

Sampaio tenta conquista inédita

Do outro lado, o Sampaio Corrêa tenta conquistar pela primeira vez a América no futebol de areia. Campeão da Supercopa do Brasil de Beach Soccer, o time maranhense disputa sua segunda final de Libertadores. Em 2022, ficou com o vice-campeonato após derrota para o Presidente Hayes, do Paraguai, por 6 a 5 na prorrogação.

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O elenco do Sampaio conta com nomes experientes e campeões mundiais pela seleção brasileira, como Datinha, o goleiro Bobô e Bruno Xavier. Já o Vasco aposta na força coletiva e no bom momento ofensivo para manter a hegemonia continental.

Semifinal decidida nos detalhes

Na semifinal, o Cruz-Maltino venceu o Sportivo Luqueño por 6 a 5 em uma partida movimentada. Rodrigo abriu o placar para os paraguaios logo aos dois minutos, mas Breno Xavier empatou em cobrança de falta. Pedro Lucas virou no início do segundo período, Jordan ampliou e Breno voltou a marcar. Nos segundos finais, Luquinhas anotou o quinto gol vascaíno e encaminhou a classificação para a decisão.

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➡️Veja os lances da vitória do Vasco pela semifinal da Libertadores de futebol de praia

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