Destaque do sub-20, Andrey Fernandes renova com o Vasco até 2030; veja o valor da multa

O Vasco acertou a renovação de contrato do atacante Andrey Fernandes até o fim de 2030. Considerado uma das principais promessas das categorias de base do clube, o jogador vem acumulando números expressivos, títulos e convocações para a Seleção Brasileira de base nos últimos anos. O Lance! apurou com exclusividade que a multa rescisória do atleta foi fixada em 60 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente R$ 350 milhões na cotação atual.

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Natural de Recife, Andrey chegou ao Rio de Janeiro em 2016, aos oito anos, e passou a integrar a base cruzmaltina em 2021. Desde então, construiu uma trajetória de destaque em São Januário. Em 2024, foi o artilheiro da equipe sub-16, com 27 gols marcados em todas as competições disputadas pelo Vasco.

Já em 2025, o atacante deu mais um passo importante na carreira. Aos 16 anos, estreou pelo time profissional no Campeonato Carioca e se tornou o primeiro jogador nascido em 2008 a atuar pela equipe principal do Gigante da Colina. No mesmo ano, também foi peça importante na conquista da Copa do Brasil Sub-17, terminando como artilheiro da competição.

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Andrey Fernandes assina renovação contratual com o Vasco (Foto: DivulgaçãoVasco)

Além do destaque no Vasco, Andrey também acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. Pela Amarelinha, conquistou o título do Sul-Americano da categoria e disputou o Mundial Sub-17, realizado no Catar.

Após a renovação, o atacante comemorou o novo vínculo e destacou a relação construída com o clube ao longo dos últimos anos.

— Estou muito feliz e grato a Deus por assinar a renovação do meu contrato profissional. Minha família também sente o mesmo, porque aqui tem sido a minha segunda casa. É mais um passo importante na minha carreira, e vou continuar buscando meus sonhos, sempre honrando a camisa do Vasco e sua imensa torcida — afirmou Andrey.

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O gerente geral das categorias de base do Vasco, Rodrigo Dias, também celebrou a permanência do jovem atacante e ressaltou o potencial do jogador.

— Estamos muito felizes em renovar com Andrey. É um atleta com grande capacidade de finalização, além de possuir recursos técnicos para concluir jogadas de diferentes maneiras. Também se destaca pelo excelente posicionamento e movimentação dentro da área. É importante ressaltar que a categoria Sub-16 teve papel fundamental em seu processo de desenvolvimento, categoria criada por nós em 2024. Temos confiança de que Andrey seguirá evoluindo, mantendo um alto nível de desempenho e consolidando sua transição para a equipe principal — disse o dirigente.

Recentemente, o atacante protagonizou um episódio da série "Crias da Colina", da VascoTV, que apresenta os principais destaques da base cruz-maltina.

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