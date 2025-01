Carille foi apresentado pelo Vasco e descartou a contratação de Fabián Balbuena. O zagueiro paraguaio ainda tem contrato com Dinamo de Moscou até meados de 2025.

Carille, técnico do Vasco, releva rótulo de retranqueiro: 'Não me incomoda'

- É um jogador (Balbuena) com quem conversei. Ele tem contrato na Rússia, e os russos de cara descartaram essa possibilidade. Nós conquistamos juntos (Brasileirão no Corinthians), mas já adianto: não vai acontecer (a contratação). Tenho participado com Felipe, Marcelo e Pedrinho para qualificar ainda mais esse grupo - cravou Fábio Carille. E comentou negociações com outros nomes como Maurício Lemos, Pedro Henrique e Samir:

- O Pedro (Henrique) também foi um jogador que eu lancei no Corinthians, em 2017, ele joga bastante comigo. Eu não sei como está essa situação do Pedro. O Balbuena está descartado, o Pedro eu não sei como está e o Samir ainda não foi falado. Maurício também é um nome que a gente tem falado, e estamos aguardando alguma definição.

O técnico do Vasco ainda revelou que a zaga é a posição que o clube prioriza nesta janela de transferências. O Cruz-Maltino quer um zagueiro para jogar ao lado de João Victor.

- A busca é por um zagueiro e por jogadores que atacam profundidade, atacantes de velocidade, de lado. É um grupo, por suas características, que gosta de ter a bola, que vem buscar jogo e a gente está buscando jogadores que abram mais espaço, que levem a linha defensiva para trás - explicou.

