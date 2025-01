O Vasco anunciou o goleiro Daniel Fuzato como novo reforço para a temporada 2025. O jogador chegou em definitivo e sem custos ao Cruz-Maltino.

Daniel Fuzato assinou com contrato válido por dois anos com o clube. O Cruz-Maltino passou a ser dono de 75% dos direitos econômicos do goleiro, enquanto o Eibar, da Espanha, ficou com 25%.

A chegada de Fuzato ao Vasco, a princípio, é para suprir a lacuna deixada por Keiller, goleiro que foi reserva o ano inteiro de Léo Jardim. O camisa 1 cruz-maltino foi titular em quase todos os jogos de 2024.

Ficha técnica

Nome completo: Daniel Cerântula Fuzato

Apelido: Daniel Fuzato

Data de nascimento: 04/07/1997 (27 anos)

Local de nascimento: Santa Bárbara d’Oeste (SP)

Posição: Goleiro

Clubes: Palmeiras, Roma (ITA), Gil Vicente (POR), UD Ibiza (ESP), Getafe (ESP) e Eibar (ESP).