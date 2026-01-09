Vitória e Atlético de Alagoinhas abrem a temporada do futebol baiano profissional na tarde deste sábado, no Barradão, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do estadual. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube).

As duas equipes voltam a se enfrentar depois de protagonizarem a semifinal do Campeonato Baiano do ano passado, quando o Vitória aplicou um sonoro 7 a 0 no agregado (4 a 0 na ida e 3 a 0 na volta).

Ficha do jogo VIT ATL 1ª rodada Campeonato Baiano Data e Hora Sábado, 10 de janeiro, às 16h (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Josué Reis de Jesus Júnior (BA) Assistentes Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Maurício Araújo da Mota (BA) Var Não tem Onde assistir TVE Bahia

Como chega o Vitória?

O Vitória está em um processo de reformulação de olho, principalmente, na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas, no Baianão, uma equipe alternativa vai entrar em ação, com jogadores da base, atletas que voltaram de empréstimo e até mesmo os que tiveram poucas oportunidades em 2025, a exemplo do lateral-esquerdo Jamerson, que sofreu uma grave lesão em junho e só se recuperou na reta final do ano passado.

O time será treinado por Rodrigo Chagas em busca do mesmo objetivo da temporada passada: chegar à final para tentar levantar o 31º troféu estadual da história rubro-negra.

Rodrigo Chagas comanda treino do Vitória. Técnico vai estar à beira do campo contra o Atlético de Alagoinhas; veja onde assistir (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o Carcará?

Assim como a grande parte dos times do interior, o Atlético de Alagoinhas trocou o elenco quase todo neste início de uma temporada que promete ser agitada, com as disputas do Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D. Um calendário cheio que atraiu estrelas como Walter, atacante que busca retomar o alto nível jogando pela equipe de Alagoinhas

O Carcará é comandado pelo técnico Agnaldo Liz, que vai tentar repetir o feito de 2022, quando conquistou o bicampeonato estadual pelo clube.

Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x Atlético de Alagoinhas

VITÓRIA x ATLÉTICO-BA

1ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Atlético de Alagoinhas: TVE;

🟨 Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior (BA);

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Maurício Araújo da Mota (BA);

4️⃣ Quarto árbitro: Anderson dos Santos Silva (BA).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):

Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Kauan e Jamerson; José Breno, Dudu Miraíma e Pablo; Luis Miguel, Felipe Cardoso e Lawan.

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS (Técnico: Agnaldo Liz):

Patyêgo; Van, Dedé, Thawan e Gabriel Lima; Everson, Willian Kaefer, Miller e Esquerdinha; Ruan Teles e Walter.