Vitória anuncia contratação de zagueiro da base do Palmeiras

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira, o quarto reforço para a temporada. O nome da vez é o zagueiro Diogo Silva, de 20 anos, formado na base do Palmeiras. O atleta chega em definitivo ao Rubro-Negro e tem contrato de um ano.

Diogo chega, inicialmente, para integrar o elenco que vai disputar o Campeonato Baiano. Vale lembrar que o Vitória vai jogar o estadual com uma equipe alternativa devido ao calendário apertado de 2026. Assim, atletas da base, os que voltam de empréstimos e aqueles que tiveram poucas oportunidades em 2025 devem entrar em campo.

O zagueiro, inclusive, se encaixa no perfil de contratação traçado por Sérgio Papellin, novo diretor de futebol do Vitória.

— Tem que trazer jogadores com fome de crescer na carreira, de conquistar independência financeira. Trazer jogador que passou em grandes equipes, com 35 anos de idade, ele vai passear na Praia do Forte, não vai pensar em crescer com o Vitória. Tem que trazer jogadores guerreiros, comprometidos, que briguem. Perfil de brigar que o professor Jair gosta para treinar sua equipe. Rezar para trazer essas peças para ter uma equipe competitiva, com disposição e vontade de vencer todos os jogos — detalhou o dirigente.

Diogo Silva, ex-Palmeiras, é o novo reforço do Vitória em 2026 (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A carreira do novo contratado pelo Vitória

Com passagens pelas categorias de base do Retrô, Bragantino, Vera Cruz-PE e Palmeiras, Diogo Silva tem poucas experiências como profissional e só entrou em campo pelo time principal uma vez, em 2023, quando estava no Retrô. Na temporada passada ele se destacou com atuações regulares pelo sub-20 do Palmeiras e entrou em 45 vezes, com cinco gols marcados. Ele chegou à base do Verdão em 2024.