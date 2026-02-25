O Ministério Público de São Paulo solicitou à Justiça que Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, passe a utilizar tornozeleira eletrônica. A Promotoria também pediu a apreensão do passaporte espanhol do ex-dirigente e o acesso aos registros de suas ligações telefônicas realizadas entre 30 de dezembro e 25 de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No ano passado, entre outras medidas cautelares, Andrés Sanchez foi proibido de manter contato com dirigentes do Corinthians. Apesar da restrição, o secretário-geral do clube, Antônio Jorge Rachid, afirmou ao MP que recebeu uma ligação telefônica do ex-presidente, fato que motivou o novo pedido do Ministério Público à Justiça.

O Lance! solicitou um posicionamento da defesa Andrés Sanchez, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

Em nota enviada ao Lance!, a defesa de Andrés Sanchez afirmou que soube das medidas pedidas pelo Ministério Público pela imprensa, classificou os pedidos como desproporcionais e disse que o Corinthians nunca confirmou irregularidades no uso do cartão corporativo.

continua após a publicidade

Veja abaixo a nota enviada:

"A defesa de Andrés Sanchez, representada pelo escritório Fernando José da Costa Advogados, lamenta que, mais uma vez, tenha tomado conhecimento de manifestação e medidas requeridas pelo Ministério Público em procedimento de natureza cautelar por meio da imprensa.

As medidas ora requeridas pelo promotor são manifestamente desproporcionais, valendo ressaltar, inclusive, que até o presente momento, o próprio Sport Club Corinthians Paulista jamais atestou a existência de qualquer irregularidade relacionada ao uso de cartão corporativo, circunstância que, por si só, evidencia a absoluta ausência de justa causa para a adoção de providências cautelares dessa gravidade, como a proibição de se comunicar com dirigentes do clube, razão pela qual a defesa adotará as medidas processuais cabíveis para sua não determinação judicial."

continua após a publicidade

Andrés Sanchez (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

Justiça rejeitou parte de denúncia contra Andrés Sanchez

O MP investiga Andrés Sanchez pela pela utilização do cartão corporativo do clube em mais de 200 gastos com fins pessoais, entre 2018 a 2021, que totalizam cerca de R$ 480 mil.

Andrés foi denunciado por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário, enquanto Gavioli respondeu por acusações de apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

Em dezembro de 2025, a Justiça rejeitou parcialmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo contra o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez e o ex-gerente financeiro Roberto Gavioli, no caso que apura o suposto uso irregular de cartões corporativos do clube.

A decisão foi assinada pela juíza Marcia Mayumi Okoda Oshiro, da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Na análise do processo, a magistrada afastou as acusações de lavagem de dinheiro e de crimes tributários formuladas pelo Ministério Público.

Segundo a juíza, os elementos apresentados pela Promotoria não se enquadram nas tipificações penais atribuídas aos investigados, razão pela qual não haveria justa causa para o prosseguimento dessas imputações.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.