Com surpresa no ataque, Corinthians está escalado para enfrentar o Cruzeiro

O Corinthians está escalado para enfrentar o Cruzeiro na partida de logo mais, às 20h, no Mineirão, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para o confronto, o Corinthians segue com os desfalques de: Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Yuri Alberto (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda), Hugo (lesão no menisco), Matheus Pereira (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda) e Felipe Longo (estiramento no ligamento do cotovelo direito)

A grande surpresa entre os titulares é a presença do atacante Pedro Raul, que vinha tendo poucas oportunidades com o treinador, no comando ofensivo. O jogador formará a dupla de ataque com Vitinho.

continua após a publicidade

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Pedro Milan, Tchoca, André Ramalho e Angileri; Raniele, Charles, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho e Pedro Raul.

Dorival Jr., técnico do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)

Corinthians em boa fase

O Corinthians vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a quinta colocação, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, o Timão venceu o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0.

continua após a publicidade

No Paulistão, a equipe comandada por Dorival Júnior garantiu vaga na semifinal no último fim de semana, em um confronto emocionante. O Corinthians empatou com a Portuguesa por 1 a 1, com gol de Vitinho nos acréscimos, e assegurou a classificação nos pênaltis.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.