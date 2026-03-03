Fluminense anuncia contratação de Rodrigo Castillo

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Rodrigo Castillo. O centroavante argentino de 27 anos de idade, que estava no Lanús (ARG), se apresentou nesta terça-feira (03/03) no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2030. Ele vestirá a camisa número 19.

O Tricolor acertou a compra de 100% dos direitos econômicos do centroavante. O valor pedido pelos argentinos foi de cerca de US$ 10 milhões (R$ 51,7 milhões).

— Estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande. Estou com muita expectativa para o que está por vir e muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a todos os torcedores. Recebi muitas mensagens de carinho. Quero que saibam que dentro de campo vou deixar tudo de mim.

Reforço do Fluminense, Castillo é algoz do Flamengo

Castillo dominou o noticiário do futebol Sul-Americano nos últimos dias após o título da Recopa 2026 em cima do Flamengo. O rival do Tricolor viu o atacante argentino balançar as redes duas vezes nos jogos da decisão.

A busca por um centroavante vinha sendo uma das prioridades do departamento de futebol. Antes de chegar a Castillo, o clube tentou outros nomes para a posição, como Hulk, Bouanga, Cuello e Ávalos.

