Fluminense anuncia contratação do zagueiro Julián Millán
Jogador assinou contrato até o final de 2029
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense anunciou Julián Millán, zagueiro colombiano que chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira (3). Aos 27 anos, assinou vínculo com o Tricolor até o fina de 2029 e vestirá a camisa 29.
Fluminense faz proposta por Alisson, do São Paulo
Futebol Nacional
Mudança da Ferj impacta venda de ingressos para Fluminense x Flamengo na final do Carioca
Futebol Nacional
Zubeldía tem problema com estrangeiros no Fluminense
Fluminense
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O anúncio ocorre no último dia da janela de transferências internacional, mas o atleta ainda não foi regularizado no BID da CBF até o momento. O jogador defendia o Nacional, do Uruguai, e era considerado uma das principais peças do time.
— É uma sensação linda, estou muito feliz de poder chegar a este enorme clube. Sei que é uma responsabilidade grande vestir essa camisa e espero atender às expectativas e atingir todos os objetivos traçados — afirmou Millán.
Canhoto com mais de 1,90m e atuando preferencialmente pelo lado esquerdo da defesa, Millán é considerado um dos nomes em ascensão na posição no cenário sul-americano e vem sendo observado pela seleção colombiana. O jogador aparece como possibilidade para futuras convocações. O sonho real de disputar a competição foi um dos motivos que fez o jogador olhar com bons olhos uma transferência para o Brasil. Pelo Nacional, soma 50 partidas, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.
➡️ Millán fala sobre ligação de Arias em chegada ao Fluminense: 'Foi muito rápido'
➡️ Aposte nos jogos do Fluminense!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias