menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense anuncia contratação do zagueiro Julián Millán

Jogador assinou contrato até o final de 2029

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
20:47
Julián Millá é anunciado como novo reforço do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)
imagem cameraJulián Millá é anunciado como novo reforço do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense anunciou Julián Millán, zagueiro colombiano que chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira (3). Aos 27 anos, assinou vínculo com o Tricolor até o fina de 2029 e vestirá a camisa 29.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O anúncio ocorre no último dia da janela de transferências internacional, mas o atleta ainda não foi regularizado no BID da CBF até o momento. O jogador defendia o Nacional, do Uruguai, e era considerado uma das principais peças do time.

— É uma sensação linda, estou muito feliz de poder chegar a este enorme clube. Sei que é uma responsabilidade grande vestir essa camisa e espero atender às expectativas e atingir todos os objetivos traçados — afirmou Millán.

continua após a publicidade

Canhoto com mais de 1,90m e atuando preferencialmente pelo lado esquerdo da defesa, Millán é considerado um dos nomes em ascensão na posição no cenário sul-americano e vem sendo observado pela seleção colombiana. O jogador aparece como possibilidade para futuras convocações. O sonho real de disputar a competição foi um dos motivos que fez o jogador olhar com bons olhos uma transferência para o Brasil. Pelo Nacional, soma 50 partidas, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.

Julián Millán é anunciado no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Julián Millán é anunciado no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

➡️ Millán fala sobre ligação de Arias em chegada ao Fluminense: 'Foi muito rápido'

➡️ Aposte nos jogos do Fluminense!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias