Palmeiras fecha 2025 com superávit recorde de quase R$ 300 milhões; veja números
Clube divulgou nesta terça-feira o balanço financeiro de dezembro
O Palmeiras encerrou 2025 com um supeávit acumulado de R$ 292,4 milhões, de acordo com balanço do mês de dezembro divulgado pelo clube nesta terça-feira (3), número recorde e acima do esperado pela diretoria alviverde. O faturamento anterior era de R$ 198,2 milhões, em 2024, que até então era recorde.
A receita operacional bruta foi de 1,783 bilhão, o maior valor de sua história. Considerando apenas o mês de dezembro, o clube registrou R$ 164 milhões de arrecadação operacional líquida, com superávit de R$ 9,5 milhões.
O resultado foi impulsionado, principalmente, pela venda de atletas, entre eles o atacante Estêvão e o volante Richard Ríos. No total, cerca de R$ 600 milhões da receita tiveram origem na negociação de jogadores.
Principais receitas do Palmeiras em dezembro:
- Premiações: R$ 114,5 milhões
- Publicidade e patrocínio: R$ 16,5 milhões
- Direitos de transmissão: R$ 6,1 milhões
- Avanti: R$ 6,1 milhões
- Arrecadação social: R$ 6,6 milhões
Não houve arrecadação com jogos, já que a temporada havia se encerrado. A única partida do Verdão em dezembro foi como visitante.
Resultado mês a mês do Palmeiras em 2025:
- Janeiro: superávit de R$ 196 milhões
- Fevereiro: déficit de R$ 36,4 milhões
- Março: déficit de R$ 49,6 milhões
- Abril: déficit de R$ 28,1 milhões
- Maio: déficit de R$ 12,2 milhões
- Junho: superávit de R$ 58,9 milhões
- Julho: superávit de R$ 238 milhões
- Agosto: déficit de R$ 36,3 milhões
- Setembro: déficit de R$ 999 mil
- Outubro: déficit de R$ 32,5 milhões
- Novembro: déficit de R$ 13,4 milhões
- Dezembro: superávit de R$ 9,5 milhões
Receitas do Palmeiras em 2025:
- Negociação de atletas: R$ 301,5 milhões
- Patrocínios e licenciamento: R$ R$ 237,1 milhões
- Direitos de transmissão: R$ 172,3 milhões
- Sócio Avanti: R$ 80,2 milhões
- Arrecadação social e departamentos amadores: R$ 68,2 milhões
- Premiações esportivas: R$ 64,2 milhões
- Arrecadação de jogos: R$ 55,8 milhões
- Rendas diversas e incentivos fiscais: R$ 58,4 milhões
