Palmeiras fecha 2025 com superávit recorde de quase R$ 300 milhões; veja números

O Palmeiras encerrou 2025 com um supeávit acumulado de R$ 292,4 milhões, de acordo com balanço do mês de dezembro divulgado pelo clube nesta terça-feira (3), número recorde e acima do esperado pela diretoria alviverde. O faturamento anterior era de R$ 198,2 milhões, em 2024, que até então era recorde.

continua após a publicidade

A receita operacional bruta foi de 1,783 bilhão, o maior valor de sua história. Considerando apenas o mês de dezembro, o clube registrou R$ 164 milhões de arrecadação operacional líquida, com superávit de R$ 9,5 milhões.

O resultado foi impulsionado, principalmente, pela venda de atletas, entre eles o atacante Estêvão e o volante Richard Ríos. No total, cerca de R$ 600 milhões da receita tiveram origem na negociação de jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Principais receitas do Palmeiras em dezembro:

Premiações: R$ 114,5 milhões

Publicidade e patrocínio: R$ 16,5 milhões

Direitos de transmissão: R$ 6,1 milhões

Avanti: R$ 6,1 milhões

Arrecadação social: R$ 6,6 milhões

Não houve arrecadação com jogos, já que a temporada havia se encerrado. A única partida do Verdão em dezembro foi como visitante.

Resultado mês a mês do Palmeiras em 2025:

Janeiro: superávit de R$ 196 milhões

Fevereiro: déficit de R$ 36,4 milhões

Março: déficit de R$ 49,6 milhões

Abril: déficit de R$ 28,1 milhões

Maio: déficit de R$ 12,2 milhões

Junho: superávit de R$ 58,9 milhões

Julho: superávit de R$ 238 milhões

Agosto: déficit de R$ 36,3 milhões

Setembro: déficit de R$ 999 mil

Outubro: déficit de R$ 32,5 milhões

Novembro: déficit de R$ 13,4 milhões

Dezembro: superávit de R$ 9,5 milhões

Receitas do Palmeiras em 2025:

Negociação de atletas: R$ 301,5 milhões

Patrocínios e licenciamento: R$ R$ 237,1 milhões

Direitos de transmissão: R$ 172,3 milhões

Sócio Avanti: R$ 80,2 milhões

Arrecadação social e departamentos amadores: R$ 68,2 milhões

Premiações esportivas: R$ 64,2 milhões

Arrecadação de jogos: R$ 55,8 milhões

Rendas diversas e incentivos fiscais: R$ 58,4 milhões

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.