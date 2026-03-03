Botafogo escalado sem mudanças para duelo com Barcelona-EQU pela Libertadores; veja
Glorioso joga a primeira partida da terceira fase fora de casa
O Botafogo está escalado para o duelo com o Barcelona-EQU, nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pela ida da terceira fase preliminar da Libertadores. O Glorioso não terá mudanças em relação ao time que eliminou o Nacional Potosí.
Martín Anselmi Martín Anselmi levará a campo no Equador a mesma estrutura com linha de três zagueiros e dupla de ataque com Jordan Barrera e Matheus Martins.
Com isso, o Botafogo está escalado com: Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles e Álvaro Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins.
Do outro lado, o Barcelona-EQU, comandado por César Farias, tem o seguinte 11 inicial: Contreras, Vallecilla, Rangel, Báez e Carabalí; Quiñónez, Celiz e Rojas; Martínez, Villalba e Benedetto.
✅ FICHA TÉCNICA
BARCELONA-EQU X BOTAFOGO
LIBERTADORES - TERCEIRA FASE (IDA)
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Guayaquil
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Wilmar Rondán (COL)
🚩 Assistentes: John Alexander León e Sebastián Vela (COL)
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL)
⚽ ESCALAÇÕES
BARCELONA-EQU: Contreras, Vallecilla, Rangel, Báez e Carabalí; Quiñónez, Celiz e Rojas; Martínez, Villalba e Benedetto. Técnico: César Farias.
BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles e Álvaro Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.
