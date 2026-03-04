Técnico do Botafogo, Martín Anselmi não teve vida fácil na noite desta terça-feira (3), em Guayaquil, no Equador, no empate em 1 a 1 com o Barcelona no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Torcedores locais arremessaram pedras de gelo em direção ao argentino, que foi atingido no pescoço.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo acerta retorno do atacante Júnior Santos

O Botafogo já informou à Conmebol sobre o caso através do delegado da partida, que fotografou as pedras arremessadas e relatou em súmula. Anselmi não se feriu.

O caso aconteceu nos minutos finais do confronto em Guayaquil. O Glorioso arrancou o empate fora de casa e levará para o Estádio Nilton Santos um cenário favorável para avançar à fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Barcelona não terá o treinador César Farias, que foi expulso no segundo tempo do duelo.

Como foi Barcelona-EQU x Botafogo?

Após um começo promissor fora de casa, o Botafogo viu o goleiro Léo Linck falhar aos 22 minutos da segunda etapa e colaborar com o gol de Villalba, que abriu o placar para o Barcelona-EQU. O Alvinegro cresceu no segundo tempo e reagiu aos 20 minutos, conseguindo o empate com gol de Matheus Martins.

Fisicamente sobrando na segunda etapa, o Botafogo conseguiu avançar bem ao ataque na sequência e teve oportunidade para votlar ao Rio de Janeiro com uma vitória. Correndo poucos riscos e vencendo duelos no meio-campo, o Glorioso segurou o resultado favorável para a decisão no Nilton Santos.

continua após a publicidade

A partida de volta será disputada na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na casa do Glorioso. A equipe precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos da competição continental.

Matheus Martins fez o gol do Botafogo em Guayaquil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

+ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.