Anselmi é atingido por pedra de gelo em jogo do Botafogo no Equador
Clube informou problema à Conmebol; delegado do jogo fotografou cena e relatou em súmula
Técnico do Botafogo, Martín Anselmi não teve vida fácil na noite desta terça-feira (3), em Guayaquil, no Equador, no empate em 1 a 1 com o Barcelona no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Torcedores locais arremessaram pedras de gelo em direção ao argentino, que foi atingido no pescoço.
O Botafogo já informou à Conmebol sobre o caso através do delegado da partida, que fotografou as pedras arremessadas e relatou em súmula. Anselmi não se feriu.
O caso aconteceu nos minutos finais do confronto em Guayaquil. O Glorioso arrancou o empate fora de casa e levará para o Estádio Nilton Santos um cenário favorável para avançar à fase de grupos da Libertadores.
Do outro lado, o Barcelona não terá o treinador César Farias, que foi expulso no segundo tempo do duelo.
Como foi Barcelona-EQU x Botafogo?
Após um começo promissor fora de casa, o Botafogo viu o goleiro Léo Linck falhar aos 22 minutos da segunda etapa e colaborar com o gol de Villalba, que abriu o placar para o Barcelona-EQU. O Alvinegro cresceu no segundo tempo e reagiu aos 20 minutos, conseguindo o empate com gol de Matheus Martins.
Fisicamente sobrando na segunda etapa, o Botafogo conseguiu avançar bem ao ataque na sequência e teve oportunidade para votlar ao Rio de Janeiro com uma vitória. Correndo poucos riscos e vencendo duelos no meio-campo, o Glorioso segurou o resultado favorável para a decisão no Nilton Santos.
A partida de volta será disputada na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na casa do Glorioso. A equipe precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos da competição continental.
