Martín Anselmi elogia comportamento do Botafogo fora de casa: 'Merecíamos a vitória'

O Botafogo foi ao Equador e voltou com o empate por 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, pela ida da terceira fase da Libertadores. Após a partida no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o técnico Martín Anselmi exaltou a reação no segundo tempo para que o Glorioso conseguisse buscar o resultado.

— Na primeira metade, com a bola encontrávamos certa vantagem para atacar, mas na fase defensiva tínhamos por muito tempo a bola nos pés. Corrigimos algumas coisas no intervalo, pudemos equilibrar a partida e no segundo tempo ficou claro que merecíamos a vitória — disse Anselmi.

O comportamento do Glorioso fora de casa na segunda etapa deu esperança de um estilo de jogo que pode evoluir para bons frutos. Martín Anselmi destacou a possibilidade de vencer o jogo no Equador, explicou as mudanças táticas e a tentativa pelo controle da bola.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Ao final, de tanto insistir, após controle com a bola, teve uma pressão do rival. Trocamos a posição de alguns jogadores, porque entendíamos que no primeiro tempo estávamos custando a encontrar certas ocasiões. Isso nos permitiu crescer em volume de jogo, criar situações mais perto da área, recuperar a bola mais vezes e chegar ao empate. Teve outro lance que tocou no árbitro, que se tivesse seguido o Montoro ia entrar cara a cara e poderíamos chegar à vitória — afirmou.

— Eu gosto de ter a bola. Entendo que há um rival. Tivemos uma posse pouco efetiva no primeiro tempo e muito efetiva no segundo após ajustes que fizemos no intervalo. Pudemos ser mais perigosos, ter mais profundidade, atacar mais, chegar à área e conectar situações de gol. Estar no campo rival, que era o que estávamos buscando. As estatísticas falam por si. Gosto também de defender com a bola, que de tanto correr o adversário deixe espaços. Creio que aconteceu na etapa final — concluiu.

Botafogo decidirá em casa

A partida de volta será disputada na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na casa do Glorioso. O Botafogo precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos da competição continental.

Antes, no sábado (7), também no Nilton Santos, o Glorioso receberá o Bangu para a final da Taça Rio do Campeonato Carioca.