Corinthians retoma atividades e divulga boletim médico do elenco

O Corinthians voltou a trabalhar no campo nesta terça-feira (03), no CT Dr. Joaquim Grava. No período da tarde, a comissão técnica comandou atividades técnicas visando aos próximos compromissos do Campeonato Brasileiro, além de divulgar atualizações sobre o departamento médico.

A programação teve início com um trabalho de força na academia. Em seguida, no gramado, os jogadores realizaram aquecimento com movimentos coordenativos antes de participarem de um exercício de posse de bola em espaço reduzido e outro de posse com finalizações em pequenas traves.

O elenco do Timão volta a treinar na manhã desta quarta-feira (4) no CT Dr. Joaquim Grava. Ao longo do mês, a equipe terá pela frente Coritiba, no dia 11, na Neo Química Arena; o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena.

Calendário

Corinthians voltou a trabalhar no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Lesionados no Corinthians

Entre as novidades, os atacantes Kaio César e Yuri Alberto iniciaram o período de transição física. Já o meio-campista Matheus Pereira trabalhou pela primeira vez no campo, mas segue em recuperação de uma lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda.

O goleiro Felipe Longo continua em tratamento de um estiramento no ligamento do cotovelo direito e permanece sob cuidados do departamento médico do clube.

