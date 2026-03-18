Vasco busca a virada e vence o Fluminense no Maracanã
Tricolor abriu 2 a 0 no placar, mas o Gigante da Colina buscou os três pontos
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O Vasco venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã, em uma partida bastante movimentada. O Tricolor abriu 2 a 0 no placar, com gols de Agustín Canobbio e Hércules, mas o Gigante da Colina reagiu e buscou os três pontos com Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes.
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Como foi Vasco x Fluminense
A partida começou em ritmo acelerado no Maracanã. Com menos de um minuto, Hugo Moura errou na saída de bola, e Lucho Costa aproveitou a sobra na entrada da área para servir Canobbio, que avançou em velocidade e finalizou na saída de Léo Jardim, abrindo o placar. Após a falha, o volante vascaíno passou a ser vaiado a cada toque na bola.
O Fluminense manteve o controle das ações e criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, enquanto o Vasco encontrava dificuldades para construir jogadas ofensivas. Na sequência, John Kennedy arriscou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Na sequência Savarino cruzou pela ponta, e Lucho cabeceou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Pelo lado do Cruz-Maltino, Andrés Gómez tentou assumir o protagonismo, porém encontrou pouca ajuda e não conseguiu levar grande perigo.
Na volta do intervalo, o cenário se manteve: o Vasco tinha mais posse, mas era o Fluminense quem levava mais perigo. Aos oito minutos, Hércules ampliou com um belo chute de fora da área. Quando a vitória tricolor parecia encaminhada, o Vasco reagiu. Após corte parcial da defesa, a bola sobrou para Nuno Moreira, que soltou uma finalização potente para diminuir o placar e recolocar o time na partida.
Na reta final, o jogo ganhou contornos dramáticos, com a torcida do Vasco, esmagadora maioria no estádio, empurrando o Gigante da Colina. Aos 42 minutos, Cuiabano fez lançamento preciso para a segunda trave, e Spinelli apareceu livre para cabecear no canto e empatar.
Aos 49 minutos, quando mais uma vez o resultado parecia definido, Rojas cruzou na medida para Thiago Mendes, que testou firme para as redes, decretando a virada do Vasco em um desfecho eletrizante no Maracanã.
O que vem por aí
No domingo (22), o treinador Renato Gaúcho reencontra mais um clube no qual foi ídolo. O Vasco recebe o Grêmio, em São Januário, às 16h (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília).
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Confira as informações do jogo entre Vasco x Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 7ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
🟨 Árbitro: Raphael Claus
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa
🖥️ VAR: Wagner Reway
⚽ Gols: Canobbio (FLU), Hércules (FLU), Spinelli (VAS), Nuno Moreira (VAS) e Thiago Mendes (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Saldivia (VAS), Thiago Mendes (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Vasco (Treinador: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (Rojas), Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira (Brenner); Andrés Gómez (Adson) e David (Spinelli).
Escalação do Fluminense (Treinador: Luís Zubeldía)
Fabio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules e Acosta (Ganso); Savarino (Savarino), Canobbio e John Kennedy (Castillo)
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