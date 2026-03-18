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Reação de Renato Gaúcho com gol em Vasco x Fluminense viraliza; veja

Clássico acontece pela 7ª rodada do Brasileirão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
22:22
Renato Gaucho
imagem cameraRenato Gaúcho na estreia de sua terceira passagem no Vasco (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)
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O Fluminense abriu o placar no clássico contra o Vasco, desta quarta-feira (18), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. O lance do gol da equipe tricolor aconteceu no primeiro minuto do clássico e foi marcado por uma falha do volante Hugo Moura.

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Logo após a jogada, a transmissão da partida, feita pela Globo, focou em Renato Gaúcho. Em uma transparente frustração, a reação do treinador do Cruzmaltino viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu logo no início do clássico. O cronômetro marcava um minuto, quando Hugo Souza tentou recuar de cabeça para o setor defensivo, mas o passe acabou sendo interceptado por Lucho Acosta.

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Na sequência, o argentino arrancou com a defesa do Vasco exposta e, ao chegar na área, tocou para Canobbio. O uruguaio dominou e finalizou para marcar. O goleiro Léo Jardim não teve chance de defesa na jogada. Veja a repercussão da reação do treinador Renato Gaúcho após a falha de Hugo Moura abaixo:

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