Veja o gol de Vasco x Fluminense: Cannobio abre o placar

Vasco e Fluminense estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (18), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Tricolor das Laranjeiras, que vence por 1 a 0 com gol de Cannobio.

continua após a publicidade

➡️Thiago Silva esquenta debate após convocação da Seleção: 'Não pode'

Onde assistir Vasco x Fluminense

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Gigante da Colina chega para o clássico embalado por uma sequência positiva: já são dois jogos sem perder desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Apesar de ainda ocupar uma incômoda 15ª posição na tabela, o Vasco conseguiu respirar nas últimas rodadas e ganhou confiança.

continua após a publicidade

Para o confronto, o treinador terá um desfalque importante: Barros, destaque na vitória contra o Cruzeiro com dois gols, está suspenso após ter sido expulso na última partida. Em contrapartida, a equipe contará com o retorno do capitão Thiago Mendes, que volta após cumprir suspensão e deve reforçar o meio-campo cruzmaltino em Vasco x Fluminense.

O Fluminense vive um excelente momento sob o comando do técnico Luís Zubeldía. Em 2026, a equipe sofreu apenas duas derrotas, somando ainda 11 vitórias e três empates — números que refletem a consistência do time ao longo da temporada.

continua após a publicidade

Maracanã recebe Vasco x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Brandão / Lance!)

Atuando em casa, o Tricolor mantém uma impressionante invencibilidade. A última derrota como mandante aconteceu em setembro de 2025, quando foi superado pelo Corinthians por 1 a 0. Desde então, a equipe tem se mostrado extremamente sólida diante de sua torcida.

No Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense ocupa atualmente a terceira colocação, com 13 pontos, mantendo-se firme na briga pelas primeiras posições. Para o clássico, Zubeldía terá à disposição um elenco praticamente completo, o que aumenta ainda mais as expectativas por um bom desempenho da equipe.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Vasco ou do Fluminense no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.