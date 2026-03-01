Kaio Jorge dá detalhes de reunião com organizada do Cruzeiro

Depois de uma sexta-feira de cobranças, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1 a 0 no Mineirão, garantindo sua vaga na final do Campeonato Mineiro. Após a partida, o atacante Kaio Jorge, autor do único gol do confronto, deu detalhes da reunião com a organizada.

– A gente entendeu, sabemos que a cobrança no Cruzeiro vai existir. Quando o resultado não vem, é normal essa cobrança. Estou acostumado com pressão. Foi uma conversa bem sadia com a organizada. Não precisa que eles cobrem para corrermos, tem jogadores que estão jogando no sacrifício, no esforço. Não tem ninguém de corpo mole. Ter um pouco de paciência – explicou o atacante.

O atacante também projetou a briga pela artilharia do Campeonato Mineiro e ressaltou que ainda pode melhorar sua parte física.

– Artilharia em toda competição que disputo, vou para vencer. Quero ser campeão, sei que falta esse marco para mim. O Campeonato Mineiro vai ser o primeiro passo para muitos outros títulos que estão por vir – projetou.

– Estou me sentindo bem, mas sei que posso melhorar ainda mais fisicamente. Não estou no meu auge. Mas jogo a jogo vou pegando a confiança que tinha ano passado. Por mais que venha fazendo gols, posso fazer muito mais dentro de campo – disse Kaio Jorge.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em uma partida marcada por duas lesões de jogadores titulares (Gerson e Cássio), o Cruzeiro bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 e carimbou sua vaga na decisão do Campeonato Mineiro. O gol foi marcado por Kaio Jorge.

Classificado para a grande decisão, o Cruzeiro aguarda o clássico entre Atlético-MG e América-MG, que será realizado neste domingo. A final do Campeonato Mineiro será no próximo fim de semana, provavelmente no dia 7, no Mineirão.

