Análise: Cruzeiro usa estratégia certa contra o Pouso Alegre, mas segue com a mira desregulada

O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre no último sábado (28) por 1 a 0 e garantiu a vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Na partida de volta, o técnico Tite repetiu a estratégia usada no interior de Minas Gerais, mas os jogadores ainda não estão com a mira calibrada.

Além de repetir a ideia, o treinador também repetiu a escalação do jogo contra o Corinthians, e levou dois sustos. Cássio e Gerson deixaram o confronto após traumas e serão reavaliados na próxima semana.

O Cruzeiro entrou em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Luca Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Gerson e Kaio Jorge. Quando o camisa 11 saiu no primeiro tempo, Arroyo entrou, atuando pela direita e jogando o 88 para a esquerda.

Cruzamentos e chutes de fora da área

Neste Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre tomou quatro gols de cruzamentos, ponto fraco da equipe, tanto no ataque, quanto na defesa. Sendo assim, o Cruzeiro explorou muito a ideia, com Kaiki dando amplitude pela esquerda e Christian pela direita.

Ao todo, o Cruzeiro fez 32 cruzamentos, sendo sete deles bem-sucedidos. Em algumas ocasiões, o goleiro Thiago Braga teve que atuar para evitar que a situação ficasse pior.

Além disso, Tite apostou também nas finalizações de fora da área, outro ponto fraco do Pouso Alegre. Dos 19 chutes celestes, 10 foram de fora da área, e cinco na direção do gol. Mas o gol, saiu de uma jogada de dentro da área, quando Matheus Pereira aproveitou uma falha da defesa e escorou para Kaio Jorge abrir o placar.

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Pressão e defende atacando

Outro padrão do Cruzeiro na vitória contra o Pouso Alegre, foi a pressão altíssima na saída de bola adversária. A Raposa colocou seis atletas para pressionar a defesa rubro-negra, terminando a partida com 43 recuperações de bola. Pressionando alto, a equipe recuperava a bola em posição favorável para a atacar.

