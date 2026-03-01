Botafogo jogará a terceira final de Taça Rio em quatro temporadas

Pela terceira vez em quatro anos, o Botafogo ficou fora do protagonismo no Campeonato Carioca e jogará a final da Taça Rio. O Glorioso, que adotou nova postura no início da temporada desde a chegada de John Textor, irá enfrentar o Bangu pelo título de segundo escalão do estadual após eliminar o Boavista.

Nas outras duas vezes em que esteve na decisão da Taça Rio, o Botafogo foi campeão. Primeiro em 2023, em cima do Audax, e no ano seguinte contra o Boavista, adversário na semifinal deste ano.

Na temporada de 2025, o Botafogo terminou na nona colocação geral e sequer disputou a Taça Rio. No antigo formato do Campeonato Carioca, as 12 equipes se enfrentavam em turno único, com os quatro primeiros fazendo as semifinais da competição. Os clubes do quinto ao oitavo lugares disputavam a Taça Rio, também em formato de semifinal e final.

Martin Anselmi na beira do campo no empate entre Botafogo e Boavista, pela Taça Rio do Carioca (Foto: Arthur Barreto/BFR)

Botafogo pouco prestigia o Estadual

Dono da SAF desde março de 2022, John Textor bateu na tecla de que o estadual era mais prejudicial do que benéfico aos clubes. Assim, o Botafogo, sob sua gestão, utiliza o Carioca muito como preparação em pré-temporada e laboratório para novas contratações ou atletas da base. Na edição atual, com novo regulamento e calendário curto para estimular competitividade, o Glorioso foi eliminado nas quartas de final pelo rival Flamengo.

A data da decisão será confirmada em breve pela Federação do Rio de Janeiro. A tendência é que seja disputada no Nilton Santos, no sábado (7), já que o Glorioso jogará terá na terça-feira (10) a volta com o Barcelona-EQU valendo vaga na fase de grupos da Libertadores.

O Botafogo agora vira a chave de olho em um compromisso decisivo na terça-feira (3), em Guayquil, no Equador, contra o Barcelona, pela ida da terceira fase preliminar da Libertadores.

