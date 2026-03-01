Abel e Crespo se reencontram em mais uma decisão entre Palmeiras e São Paulo

Abel Ferreira e Hernán Crespo voltaram a se encontrar neste retorno do argentino ao Brasil, e esta será a segunda vez que disputam uma decisão de Campeonato Paulista. Em 2021, na primeira passagem de Crespo, decidiram a final da competição. No jogo de ida, empataram sem gols. Na volta, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0 e encerrou um jejum de quase dez anos. Agora, novamente pelo estadual, os treinadores medem forças na semifinal.

Para entender o peso do encontro, os números ajudam a contextualizar. Na primeira passagem de Crespo, foram seis jogos, com uma vitória de Abel, três empates e duas vitórias do argentino, além de quatro gols para cada lado. O recorte representa 33% de aproveitamento para o técnico do Palmeiras e 50% para o então comandante tricolor.

Na segunda passagem, o cenário mudou. Em dois jogos, Abel venceu ambos, marcou seis gols contra três do São Paulo e alcançou 100% de aproveitamento, enquanto Crespo não somou pontos. Os confrontos ocorreram pelo Brasileirão do ano passado, vitória por 3 a 2, e pela primeira fase do Paulista deste ano, triunfo por 3 a 1.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, 1º, às 20h30, na Arena Barueri. O contexto dos treinadores é distinto nesta decisão. Abel chega respaldado por um trabalho longevo, à frente de uma equipe intensa e consistente em mata-matas. Nesta temporada, o cenário das equipes, em termos de resultados, é semelhante. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, duelam diretamente pelas primeiras posições nestas rodadas iniciais.

Crespo, por sua vez, simboliza a reação do São Paulo nesta segunda passagem. O treinador reorganizou a equipe após um período de turbulência fora de campo, que incluiu mudança de gestão. Agora, sustenta uma invencibilidade de oito jogos, uma das maiores do clube nos últimos anos.

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SÃO PAULO

CAMPEONATO PAULISTA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming)

🕴️Arbitragem: Daiane Muniz

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto