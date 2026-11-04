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UFMG diminui risco de rebaixamento do Inter após vitória

Com gol de pênalti nos acréscimos, o Colorado venceu por 1 a 0 e saiu provisoriamente do Z-4 na 34ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
04/11/2026 12:03
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Internacional e Coritiba disputam partida no Beira-Rio pelo Brasileirão.
Internacional e Coritiba se enfrentam no Beira-Rio pelo Brasileirão (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

O Internacional venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta terça-feira (3), no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, reduzindo para 39% sua chance de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

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O gol decisivo saiu aos 49 minutos do segundo tempo, quando Alerrandro converteu pênalti marcado após revisão do VAR, em lance no qual Rodrigo Moledo tocou em Juninho dentro da área. A vitória foi fundamental para o Inter, que antes da partida ocupava a 18ª posição com 35 pontos e precisava do triunfo para tentar deixar a zona de rebaixamento.

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Durante o jogo, o Colorado pressionou bastante e criou chances, mas esbarrou nas defesas do goleiro Pedro Morisco, do Coritiba. O time paranaense chegou a marcar com Breno Lopes no primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. A partida permaneceu equilibrada até os minutos finais, quando o pênalti garantiu os três pontos ao time gaúcho.

Com o resultado, o Internacional chegou a 38 pontos e subiu para a 16ª colocação, saindo provisoriamente do Z-4. Essa mudança no cenário traz um alívio para o clube na luta contra a queda, que ainda terá partidas decisivas pela frente, especialmente em casa contra Coritiba, Vitória e Bragantino.

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A UFMG, que monitora as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão, atualizou o risco do Inter para 39%, uma queda significativa após o triunfo no Beira-Rio. O próximo compromisso do time comandado por Eduardo Baptista será apenas após a data FIFA, no dia 19 de novembro, contra o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O Internacional volta a campo no dia 19 de novembro, às 19h30, para enfrentar o Vasco da Gama fora de casa, em busca de consolidar a reação na luta contra o rebaixamento.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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