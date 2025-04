Quando Arrascaeta deve voltar? Entenda lesão do camisa 10 do Flamengo

O Flamengo fez seu primeiro jogo no Brasileirão 2025, no último sábado (29), e empatou sem gols com o Internacional, no Maracanã. Na ocasião, Arrascaeta foi uma das principais ausências. O uruguaio sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita durante a Data Fifa e segue em tratamento no departamento médico, e dependendo do grau da lesão, pode levar até dois meses para uma recuperação completa.

– As lesões na coxa variam de gravidade, desde estiramentos leves até rupturas mais graves. O primeiro caso é possível recuperar em até duas semanas, enquanto contusões moderadas podem demorar até um mês. Já as mais graves, como rupturas parciais ou totais, podem exigir de seis semanas a dois meses. A recuperação depende de fatores como gravidade, idade do atleta e qualidade do tratamento fisioterápico. - aponta Flávia Magalhães, médica do esporte, especialista em gestão de saúde de atletas.

O Flamengo não divulgou o grau da lesão do camisa 10. Porém, em boletim médico divulgado nesta segunda-feira (31), o clube informou que o atleta já iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia durante o final de semana, seguindo o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico. Assim, está fora da estreia na Libertadores, mas tem chances de voltar na rodada seguinte.

O meio-campista sentiu a coxa ainda no aquecimento do duelo entre Uruguai e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, mas entrou em campo como titular. Durante o jogo, ele sinalizou novamente o desconforto e recebeu novo atendimento. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o meia pediu para ser substituído.

De acordo com Angelo Scotta, fisioterapeuta esportivo associado à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), a contusão sofrida desta vez pode ter muitos fatores responsáveis.

– Lesões musculares tem causas multifatoriais, mas sempre relacionados a capacidade do músculo e a demanda exigida. Neste caso, a exigência de esforço foi superior à capacidade daquele tecido, que, apesar de treinado para suportar altas intensidades, tem uma tolerância. Além disso, existe a frequência de jogos, o tipo de gramado, se é um período mais chuvoso onde o campo fica mais pesado, volume de treinamento, basicamente tudo que gera a carga para o atleta vai se somando nos grupos musculares. - explica o profissional.

A contusão no adutor acendeu um alerta no Flamengo, dado que, em 2024, Arrascaeta só esteve presente em 45 dos 75 jogos do clube. Além disso, ele acumula 17 problemas físicos nos últimos seis anos e três meses, ou seja, desde que foi contratado pelo Rubro-Negro. A maioria das lesões ou traumas foram nas coxas, mas também existiram dores no tornozelo direito e joelhos.

A recuperação do camisa 10 vai incluir laserterapia, mobilização tecidual e outras técnicas para reparar o tecido na fase inicial. Posteriormente, será introduzido um treino de força e trabalhos de fortalecimento para poder reajustar ao esforço que será exigido depois. Por fim, a fase de transição para o campo compreende a readaptação ao gesto esportivo, fazendo movimentações semelhantes a de um jogo.

Para o especialista, a nova lesão no adutor de Arrascaeta pode estar ligada ao histórico do atleta, especialmente a pubalgia crônica que ele enfrenta.

– O Arrascaeta passou por alguns episódios de afastamento do time por conta de uma pubalgia, que é uma lesão em que existe o envolvimento dessa musculatura adutora, então pode ser que tenha uma relação com o novo problema. Outro fator que predispõe à lesão muscular é o histórico de lesões, pois apresenta um desequilíbrio de força muscular de um membro em relação ao outro e, consequentemente, uma suscetibilidade maior daquele daquele membro mais fraco.

