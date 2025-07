Gilberto faz dois, e Juventude vence Sport pelo Brasileirão

O Juventude venceu o Sport por 2 a 0 nesta segunda-feira (14), no estádio Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Brasileirão. Gilberto marcou duas vezes, uma em cada tempo, para dar a vitória aos donos da casa. Com o resultado, o Ju chega aos 11 pontos e assume a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento; por sua vez, o Leão da Ilha segue na lanterna com três pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Juventude x Sport: como foi o jogo?

O Juventude controlou as ações no primeiro tempo e abriu o placar aos 11 minutos. Reginaldo cruzou com precisão, e Gilberto finalizou de cabeça no ângulo direito de Gabriel. O Sport respondeu com duas finalizações de Crystian Barletta, ambas defendidas por Gustavo. Em seguida, os jogadores do time pernambucano reclamaram de um toque de mão na área, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Ainda antes do intervalo, Gilberto perdeu boa chance cara a cara com o goleiro, mas o lance já estava invalidado por impedimento. Nos instantes finais antes do intervalo, o Leão passou a ocupar mais o campo de ataque, mas o Ju manteve a organização defensiva e evitou grandes ameaças.

continua após a publicidade

Logo no início do segundo tempo, o Juventude ampliou a vantagem. Aproveitando vacilo da defesa do Sport, Gilberto rouba a bola e chuta forte para fazer o segundo dele e dos donos da casa aos três minutos. Pouco depois, aos 9'/2ºT, Rafael Thyere balançou a rede para diminuir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento após longa revisão.

O Leão da Ilha passou a tomar conta da posse de bola e das ações ofensivas. Aos 13 minutos, Barletta cabeceou e obrigou Gustavo a fazer grande defesa. O Sport acumulou 13 finalizações na segunda etapa (19 no total), mas não conseguiu superar a defesa do Juventude. No fim, vitória do Ju por 2 a 0.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Juventude volta a campo no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), e visita o Cruzeiro pela 15ª rodada do Brasileirão; a equipe teve jogo contra o Vasco adiado. No mesmo dia, o Sport, que também teve duelo com o Atlético-MG adiado, recebe o Botafogo às 17h30, também pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Pachuca se despede de John Kennedy, que retorna ao Fluminense