O Grêmio desligou, nesta quinta-feira (17), Fabiano Daitx do cargo de treinador da categoria sub-20. Em contato com a reportagem do Lance!, o próprio profissional reconheceu que "não tinha mais como segurar".

Grêmio chega à última rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 sob risco de rebaixamento

A saída de Daitx aconteceu após a derrota por 4 a 2 para o Cuiabá, na tarde de quarta-feira (16), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho chega para a última rodada da competição sob risco de rebaixamento.

Grêmio perdeu por 4 a 2 para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Na 17ª colocação, com 17 pontos, o Grêmio tem apenas dois a mais do que o Internacional, 18º colocado, primeiro dentro do Z-3. Na próxima quarta-feira (23), às 15h, o Tricolor Gaúcho encara o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro-RJ, e o Colorado recebe o Santos, em Porto Alegre-RS.

Gre-Nal de volta da final do Gauchão acontece sábado (19)

Antes disso, a dupla Gre-Nal se enfrenta pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho sub-20, no próximo sábado (19), às 11h, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O Inter defende a vantagem de 2 a 1 construída na partida de ida. Já no clássico, o Grêmio será comandado pelo auxiliar técnico Kauê Belmonte.

Fabiano Daitx estava no Grêmio desde o final do ano passado

Treinador experiente no futebol do interior gaúcho, Daitx assumiu o Grêmio em dezembro de 2024. Seu primeiro desafio foi a Copa São Paulo de Futebol Jr. deste ano, em que conduziu o Tricolor Gaúcho até a semifinal, na qual foi eliminado pelo Corinthians.

Porém, o bom aproveitamento não foi repetido no Campeonato Brasileiro. Ao todo, Daitx deixa o Grêmio após 35 jogos, com 17 vitórias, seis empates e 12 derrotas — aproveitamento de 54%.