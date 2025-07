O Flamengo foi reconhecido oficialmente nesta quinta-feira (17) como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa partiu do governador Cláudio Castro, torcedor do clube carioca. A oficialização reconhece o papel que Rubro-Negro desempenha para o esporte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- O Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo, e do meu coração, é, oficialmente, Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro - publicou o perfil do clube carioca.

➡️Ex-técnico do Flamengo opina sobre futuro de Pedro: ‘Filipe Luís deixou claro’

Luiz Araújo comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o São Paulo pelo Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ANÁLISE: Flamengo não converte posse em chances de gol e ‘sente falta’ de Pedro

➡️Mauro Cezar questiona postura de jogadores do Flamengo com Neymar: ‘Não dá’

O governador Cláudio Castro, que constantemente vai aos jogos do Flamengo (esteve, inclusive, nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes).

➡️ Substituto de Pedro? Torcedores reagem a nome de gigante europeu no Flamengo

- O Flamengo é um grande clube, respeitado não só no Rio de Janeiro, mas dentro e fora do Brasil. É conhecido também não só pelo futebol, com sua torcida de 40 milhões de flamenguistas. É, acima de tudo, um clube responsável por lançar muitos destaques em diversas modalidades e por incentivar o esporte. Esse título é, portanto, o reconhecimento por tudo que o clube tem proporcionado à população. É um orgulho para o Rio de Janeiro sediar um clube como o Flamengo - disse o governador.